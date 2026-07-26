סוף טרגי לחיפושים המתישים באשקלון: הבוקר (ראשון) אותרה גופת גבר כבן 39 באזור חוף חופית, לאחר שנעלם במוצאי שבת בעת שנכנס לים. החיפושים, שנמשכו כמעט 24 שעות רצופות, הסתיימו בממצא קשה - על פי החשד, הגבר טבע במים.

מדוברות המשטרה נמסר: "לאחר פעולות חיפוש נרחבות שנמשכו מאז אתמול, בהשתתפות כוחות משטרת ישראל, פרשים, השיטור הימי, יחידות חילוץ והצלה ומתנדבים, אותרה היום גופת גבר במרחב חוף חופית באשקלון, שעל פי החשד טבע בים". הגופה תועבר להמשך הליכי זיהוי ובדיקות במכון הלאומי לרפואה משפטית.

הדיווח על היעלמות הגבר התקבל במוקד זק"א במוצאי השבת, לאחר שנכנס לים כשהוא לבוש בבגד ים ומאז נעלמו עקבותיו. מיד הוזנקו למקום מתנדבי היחידות המיוחדות של זק"א לסייע לכוחות הביטחון במאמצי האיתור, בחשש כבד לטביעה.

בעקבות הערכת מצב משותפת שנערכה עם משטרת ישראל, בהשתתפות מפקד זק"א אשקלון הרב מאיר בוסקילה ומפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין, הוחלט על ביצוע סריקות מקיפות לאורך קו החוף במהלך שעות הלילה. כוחות זק"א ערכו את עצמם בכוחות מתוגברים ובמלוא הציוד המבצעי.