סיפור חריג: החסיד יצא עם הסוס, טעה בדרך, ומצא את הילד הנעדר

ברוך ה' - סוף טוב לחיפושים המתישים: יובל כוגן, ילד בן 4 שנעלם אתמול בצהריים באזור חוף אשקלון, אותר הבוקר (שישי) כשהוא בריא ושלם. כעת התגלה זהותו של המאתר - נועם שמחי, חסיד ברסלב מאשדוד, שיצא הבוקר עם הסוס שלו לסייע במאמצי החיפוש.

"טעיתי עם הסוס בדרך לחוף, ואני רואה את הילד עומד מתחת לעץ", מסר שמחי בהתרגשות רבה. "הוא הסתכל עלי. תודה לקב״ה, תגידו מזמור לתודה. תודה לה' יתברך".

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המוצא, עם הילד - צילום: מתוך הרשתות החברתיות המוצא, עם הילד | צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:09

תנאי השטח בזירת האירוע היו מורכבים ביותר והקשו על פעולות הסריקה. מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. האזור כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח.

אריה בלומנפלד, מפקד זק"א 360 צוות אשקלון, מסר: "לאחר יממה של חיפושים של מתנדבי זק"א 360, הילד אותר בריא ושלם. אני רוצה להודות לכלל המתנדבים שפעלו בשטח ולא ויתרו עד למציאתו".

במהלך החיפושים, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם דינה כוגן, אימו של יובל, והביע את דאגתו העמוקה. במהלך השיחה עדכן הנשיא את האם כי הוא נמצא בקשר הדוק עם מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ בנושא.

האם, רופאת ילדים במקצועה, חששה במהלך החיפושים כי מדובר באירוע חמור יותר מילד שהלך לאיבוד. "אני חוששת שהם מחפשים באותו המקום, אני חוששת שיש פה אירוע של חטיפה", מסרה בדאגה רבה. "אני רוצה שיהיו עוד כוחות מעבר למשטרה והשב"כ, אני רוצה להקפיץ את כולם. אלה שעות קריטיות שכולם יהיו על הרגליים - זה עניין של חיים או מוות".

כעת, לאחר שהילד אותר בריא ושלם, המשפחה והציבור הרחב נושמים לרווחה. נועם שמחי, המאתר, ממשיך להודות לקב"ה על ההשגחה שהובילה אותו בטעות לנקודה המדויקת בה עמד הילד.