פורסם התיעוד האחרון של יובל כוגן; אימו: ''אני חוששת שחטפו לי את הבן"

"אני מתחננת להרחיב את החיפושים לקנה מידה של חטיפה - זה עניין של חיים או מוות". זו קריאתה הנואשת של דינה כוגן, אימו של יובל בן ה-4, שנעלם אתמול בצהריים במהלך טיול משפחתי בחוף הצפוני של אשקלון. כוחות ההצלה, השיטור הימי, צה"ל והשב"כ חידשו הבוקר (שישי) את החיפושים אחר הילד, שנעלם כלא היה לאחר שהתחיל לחקור שיח בדיונות.

התיעוד האחרון של יובל עם אביו ואחיותיו פורסם הבוקר, כפי שנקלט במצלמות האבטחה בחוף. בתיעוד נראה הילד רגעים ספורים לפני היעלמותו המסתורית. "בעלי לקח אותו לפיקניק באיזור בדיונות עם שתי אחיות שלו", מסרה האם לכאן חדשות. "בשלב מסוים הוא התחיל לחקור איזה שיח ולהתעניין, ואחרי 3-4 דקות של תשומת לב הילד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה".

דינה כוגן, רופאת ילדים במקצועה, חוששת כי מדובר באירוע חמור יותר מילד שהלך לאיבוד. "אני חוששת שהם מחפשים באותו המקום, אני חוששת שיש פה אירוע של חטיפה", הבהירה. "אני רוצה שיהיו עוד כוחות מעבר למשטרה והשב"כ, אני רוצה להקפיץ את כולם. אלה שעות קריטיות שכולם יהיו על הרגליים - זה עניין של חיים או מוות".

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על פי דבריה, הילד בן ה-4 אינו יודע לשחות ומפחד מהים. "אני לא חוששת מטביעה", ציינה. "היה פה שיטור ימי אבל אני לא חושבת שלשם זה הולך". האם הוסיפה כי יובל הוא ילד בוגר וחכם בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה, ולדבריה "לא מתאים לו להסתתר בשיח כל כך הרבה זמן".

"אולי פסיכופת שחטף לי אותו"

בשיחה עם חדשות 12, הסבירה קוגן את חששותיה: "אני מאוד חוששת שזה לא רק ילד שהלך לאיבוד. ככל שנוקפות השעות אני חוששת מאירוע של חטיפה. זה לא תוואי שטח שילד יכול להרחיק בו לבד. הוא סקרן, הוא שובב, אבל קשה שלא לחשוב גם על האפשרות שיש פה מעורבות של אדם נוסף, בין אם מעורער בנפשו ובין אם משהו על רקע לאומני".

"המשטרה סורקת את אותו אזור, אולי זו חטיפה", הוסיפה. "אולי פסיכופת שחטף לי אותו, או אולי חטיפה על רקע לאומני. אלו שעות קריטיות, אני צריכה את כל המדינה". המשפחה דורשת כעת להחריף את הצעדים ולהרחיב את החיפושים מעבר לתא השטח שבו נראה הילד לאחרונה.

האירוע התרחש אתמול בסביבות השעה 12:30, כאשר יובל טייל עם אביו ושתי אחיותיו הגדולות באזור הדיונות הצפוניות של חופי אשקלון. ברגע של חוסר תשומת לב, הילד נעלם בתוך סבך הצמחייה. לדברי האם, האב איבד קשר עין עם הילד למשך שלוש עד ארבע דקות בלבד, ומאז אבדו עקבותיו.

החיפושים עד כה כללו שימוש במסוק, סריקות עמוקות של השיטור הימי ופעילות של מאות מתנדבים מזק"א ומד"א. עם אור ראשון יצאו הכוחות לסריקות נרחבות בתא השטח, בניסיון לאתר את הילד לאחר קרוב ליממה של היעדרות. "ילד בן 4 שנמצא כל כך הרבה זמן ללא ההורים שלו נמצא בסכנת חיים מיידית", הדגישה האם. "אין זמן לחכות לממצאים תומכים או לראיות ברורות, חייבים לפעול בכל הכלים מול כל האפשרויות".

"צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולא להמשיך לחפש רק באותו תא שטח כל הזמן", סיכמה דינה כוגן את דרישתה. כוחות הביטחון ממשיכים במאמצים נרחבים לאיתור הילד, כאשר המשפחה מקווה לנס ולסיום מהיר של הסיוט.