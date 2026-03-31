הסדין הלבן בתא המטען "נשם" – והמזימה נחשפה: תיעוד דרמטי ממחסום צופים חושף את הרגע שבו מאבטחת ערנית זיהתה תנועות חשודות מתחת לכיסוי בתוך רכב ובו ארבעה נוסעים. מתחת לבד הסתתר פלסטיני בן 49 שניסה להסתנן לישראל בסיוע נהג תל אביבי (משטרה, משפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
הודעה משותפת לשירות הביטחון הכללי ולמשטרת ישראל על מעצר חשודים בפעילות "אלימה וחמורה" נגד אנשי כוחות הביטחון. מעשי החשודים, על פי ההודעה הרשמית, מהווים "סכנה חמורה לביטחון המדינה". צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה (ביטחון)
הנהג תקף שוטר שעצר אותו לבדיקה - והחל לברוח בריצה לשדות. אחרי מרדף הוא נעצר וברכבו נתפסו סירנה משטרתית כחולה, חומרים מסוכנים בכמות מסחרית ותיעוד עסקאות בהם שימש כבלדר כך על פי החשד | היום הוגש נגדו כתב אישום (משטרה)
כוחות הביטחון מגבירים את המאמצים בלכידת עבריינים המסיעים שוהים בלתי חוקיים | בתום פעולות מודיעיניות שביצעו הכוחות, נעצרו לאחר מרדף רגלי שלושה שוהים בלתי חוקיים וחשוד נוסף שנצפה מעלה את החשודים לרכבו באזור התעשייה של ירכא | צפו בתיעוד (בארץ)