לוחמי משמר הגבול של עוטף ירושלים סיכלו ביום שישי האחרון גניבת אופנוע, בתום מרדף דרמטי שתועד במצלמות האבטחה ופורסם הבוקר (ראשון) על ידי המשטרה.

האירוע החל עם קבלת דיווח במוקד המשטרה על אופנוע שנגנב מאזור מרכז הארץ ועושה את דרכו במהירות לכיוון ירושלים. עם קבלת המידע, נפרסו כוחות מג"ב לאורך כביש 45, תוך שהם מבצעים חסימות ומעקבים בניסיון לאתר את הכלי הגנוב.

בתיעוד שהופץ מהזירה ניתן לראות את רגע השיא של הפעילות, כאשר החשוד מזוהה על ידי הלוחמים בעודו רוכב על הציר המוביל למעבר קלנדיה.

בסרטון נראה העומס בכביש, כשלפתע מגיחה ניידת משטרה עם אורות מהבהבים וחוסמת את נתיב הנסיעה. הרוכב, שהבחין כי הכוחות סוגרים עליו, החליט לנטוש את האופנוע באמצע הכביש, בין המכוניות הממתינות, ופתח במנוסה רגלית מהירה לעבר השטחים הפתוחים שבצד הדרך.

הלוחמים לא היססו, זינקו מהניידת ומרכבים נוספים שהיו בקרבת מקום, ופתחו במרדף רגיל ונחוש אחר החשוד. בתיעוד נראים הלוחמים רצים בעקבותיו ומצליחים להדביק את הפער בתוך זמן קצר. המצוד הסתיים במעצרו של החשוד, תושב כפר עקב בן 26, שהועבר לחקירה בתחנת המשטרה לבדיקת נסיבות הגניבה.

במשטרה מציינים כי הפעילות המהירה של הלוחמים מנעה את העברת הרכוש הגנוב אל מעבר לקו התפר. האופנוע הוחזר לבעליו, והחשוד צפוי לעמוד לדין על מעשיו. מדובר בחלק ממאמץ מתמשך של כוחות הביטחון באזור עוטף ירושלים למאבק בתופעת גניבות הרכב והברחתן לשטחי הרשות הפלסטינית.