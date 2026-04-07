במהלך פעילות משטרתית, אותר רכב החשוד בהובלת אמצעי לחימה | הנהג ניסה להימלט, ובמהלך מרדף שביצעו השוטרים, נורה לעבר גלגלי הרכב | במהלך המרדף הושלך מהרכב נשק מסוג M16, ולאחר מכן איבד הנהג שליטה ונהרג בתאונה עצמית | מותו נקבע במקום על ידי צוות מד"א (בארץ)
שוטרים עצרו נהג רכב בבני ברק ועמו נוסע, לאחר שלא נשמעו להוראת השוטרים לעצור בצד. הם פגעו בניידת המשטרה וניסו להימלט | בבדיקה ראשונית התברר כי רישיון הנהיגה ורישיון הרכב אינם בתוקף והנהג מצוי בפסילת בית משפט (חדשות)
רוכב אופנוע בן 24, תושב כפר מנדא, נעצר לאחר מרדף בן חצי שעה בכביש 6. במהלך המרדף חצה רמזורים באור אדום, נסע נגד כיוון התנועה וגרם לנזק | כתב אישום הוגש נגדו בעבירות נהיגה פוחזת ושינוי לוחית רישוי (בארץ)
מיד עם עצירת הרכב וכאשר הבין החשוד כי השוטרים מתכוונים לבצע בדיקה ברכבו, החל הנהג להימלט מהשוטרים בנסיעה לאחור עד שסטה מהכביש ונכנס לוואדי. השוטרים הגיעו אליו עם נשקים שלופים, עצרו אותו - וזה מה שגילו (חדשות)
בחקירה שנוהלה בתחנת שגב שלום עלה כי החשוד - שנתפס נוהג בצורה מסכנת חיים, תושב הפזורה הבדואית כבן 21, נהג ברכב תוך שהוא מפר את תנאי שחרורו מהכלא, וללא אישור מבעל הרכב או ידיעתו | תיעוד המרדף (דוברות המשטרה)
משטרת התנועה הארצית בשיתוף היחידה האווירית של משטרת ישראל, עצרה השבוע רוכב אופנוע תושב כפר מנדא לאחר שהשתולל בכביש תוך סיכון ממשי של משתמשי הדרך | הרוכב נתפס במד המהירות 'טס' במהירות של 184 קמ"ש ובמהלך ההימלטות ניסה להחביא את האופנוע (משטרה)