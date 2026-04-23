מרדף משטרתי שהתנהל בגזרת מגדל העמק הסתיים במעצרו של צעיר בן 22, לאחר שניסה להימלט מלוחמי מג״ב בזמן שביצע עבירת תנועה מסוכנת.

האירוע החל במהלך פעילות אכיפה שגרתית של החטיבה לביטחון פנים של משמר הגבול, שהתמקדה בעבירות של כלי רכב דו גלגליים. במהלך הסיור הבחינו הלוחמים ברוכב אופנוע שטח שנוסע נגד כיוון התנועה - צעד שמסכן באופן ממשי נהגים והולכי רגל.

הכוח ביצע פניית פרסה והחל לרדוף אחר הרוכב, שניסה להימלט מהמקום ולא נענה לקריאות לעצור. המרדף נמשך עד לכניסתו של החשוד לכפר זרזיר, שם איבד שליטה על האופנוע, התנגש בכיכר ונעצר על ידי הכוחות.

הצעיר, תושב המועצה המקומית כעביה, נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת משטרת מגדל העמק. במשטרה בוחנים את נסיבות האירוע ואת העבירות המיוחסות לו.