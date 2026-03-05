בשעה האחרונה הלך לעולמו המשפיע החסידי הגאון רבי בן ציון גרוסמן זצ"ל, משפיע קהילות חב"ד במגדל העמק, ובנו בכורו של הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת פינסק קרלין | המנוח עבר אירוע מוחי קשה לפני כחצי שנה, והיום השיב נשמתו והוא בן 81 בלבד (דיין האמת)
בתזמון מופלא, ביקר זקן חברי מועצת
הרבנות הראשית הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן במתקן התעשייה האווירית, שעות ספורות לפני התקיפה בקטאר| הגרי"ד שביקר במקום להכין את לב העובדים לקראת הימים הנוראים, חזקם ועודדם מתוך דברי אמונה וביטחון (חרדים - חדשות)
מאות מבחורי חסידות סאדיגורה השתתפו בקעמפ "משיבת נפש" במגדל העמק | האדמו"ר הגיע במיוחד לביקור מרגש במתחם | הרבי נשא אמרות קודש, ובהמשך יצא ל'טיול לילי' עם הצוות הרוחני, תוך שהוא מרחיב עמם בשיחה בענייני חסידות ועבודת ה' (חסידים)
בחורי ישיבת 'אור התלמוד' שע"י מוסדות 'אור אליצור' בבני ברק, זכו בשבת פרשת יתרו - שבת קבלת התורה לשהות יחדיו בקמפוס מיוחד ב'מגדל העמק', עם ראש הישיבה הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק | צפו בתיעוד מערב ומוצאי שבת (ישיבות)