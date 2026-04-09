במסגרת מרדף אחר חשוד במכירת סמים בוצעה עסקה מבוקרת באמצעות שוטר שפעל בזהות בדויה | במקביל נפרסו כוחות משטרה גלויים וסמויים בצירים המרכזיים, במטרה לאתר ולעצור את החשוד בזמן אמת | תוך זמן קצר בוצע המעצר (בארץ)
כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)
ביום שישי התקבל דיווח במוקד המשטרה על טרקטורון הנוסע ללא לוחית זיהוי בחדרה | שוטרים שהגיעו למקום סימנו לרוכב לעצור, אך הוא בתגובה החל להימלט | ניידות משטרה פתחו במרדף קרקעי ובמקביל הופעל מסוק משטרתי | כל הפרטים (בארץ)
המשטרה הצליחה לסגור על פושע תנועה באמצעות מרדף אווירי, לאחר שהאחרון התגלה כפסול נהיגה מזה יותר מעשור | בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הטייס מעביר מסרים ישירים לניידות בזמן שהוא צופה על הנהג מלמעלה | האירוע הסתיים בחניון בעומק הכפר (משטרה)
אירוע חריג התרחש היום ביישוב כאבול שבגליל המערבי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי משמר הגבול | במהלך הפעילות, פתחו הלוחמים בירי לעבר צעיר שרכב על אופנוע, כתוצאה מהירי הצעיר נפצע ומותו נקבע | המשטרה: "הירי בוצע לאחר שהכוח זיהה את הרוכב כחשוד וקרא לו לעצור את נסיעתו, אך הוא לא נענה לקריאות השוטרים" (משטרה)
תושב ג'סר א-זרקא, נעצר לחקירה לאחר שסרב להיענות להנחיית השוטרים וניסה להימלט, תוך נסיעה פרועה, המסכנת את משתמשי הדרך בדרך פרויד בחיפה | המרדף כלל ירי לעבר גלגלי הרכב הנמלט, עד שנעצר כתוצאה מתאונה עצמית (משטרה)
מחבל מבוקש שהיה מעורב בפיגועים נגד חיילי צה"ל, נתפס בידי המשטרה והשב"כ לאחר שחדר לישראל והסתתר על גג מבנה באזור השרון | במשך מספר ימים ניהלו המשטרה וגורמי ביטחון נוספים מצוד אחריו, החשוד כי תכנן פיגוע במרכז הארץ (צבא)
אחרי ההשתלטות על מכלית בשבת, ארה"ב מנהלת מרדף ימי בים הקריבי אחרי מכלית נפט נוספת הקשורה לאיראן, כחלק ממצור על ונצואלה | המתיחות מחריפה לאחר שטראמפ סירב לשלול מלחמה והממשל במדורו הכריז על הצעדים כמעשי פיראטיות (חדשות, בעולם)