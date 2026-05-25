נגד כיוון התנועה: מרדף דרמטי בירושלים הסתיים בהתנגשות | צפו

מרדף משטרתי דרמטי התרחש הלילה בירושלים לאחר שרכב שנגנב מאשקלון אותר כשהוא עושה את דרכו בכביש 1 לכיוון הבירה.

עם קבלת הדיווח החלו שוטרי תחנת לב הבירה בסריקות ברחבי העיר, עד שלבסוף זיהו את הרכב בכביש בגין.

לפי המשטרה, הנהג הבחין בניידות שהחלו לרדוף אחריו וניסה להימלט בנהיגה פרועה, שכללה נסיעה נגד כיוון התנועה וסיכון נהגים נוספים בכביש. השוטרים המשיכו במרדף בזהירות עד שהרכב התנגש במעקה בטון ונעצר.

החשוד, בן 20 ותושב השטחים השוהה בישראל באופן בלתי חוקי, נעצר במקום והועבר לחקירה. בבית המשפט הוארך מעצרו עד 31 במאי 2026.

במשטרה אמרו כי ימשיכו לפעול נגד גניבות רכב ועבירות רכוש תוך שימוש בכל האמצעים המבצעיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ורכושו.