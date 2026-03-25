בחסידות ויז'ניץ השיקו השבוע את קבוצת לב ויז'ניץ המיועדת לאברכים העמלים לפרנסתם • בכנס היסוד שנערך באשקלון השתתפו עשרות אברכים ואנשי עסקים בוגרי החסידות • המטרה: שימור הזיקה לחסידות גם מחוץ לכותלי הכולל (חרדים)
גשם כבד ורוחות עזות מהצפון ועד צפון הנגב | עץ קרס על רכב נוסע בבני ברק. ב"ה לא היו נפגעים | אשקלון: גבר נפצע מהתהפכות רכבו בעקבות קריסת עץ |השירות המטאורולוגי פרסם “התראה אדומה” בשל רוחות עזות | כביש 90 נחסם מחשש לשיטפונות, ובעיר צפת נמדדה רוח חריגה בעוצמתה (חדשות)
אלפי תושבי אשקלון נהרו בסוף שבוע האחרון למעמד ההדלקה שערך הגאון הינוקא שהגיע במיוחד לעיר לכבוד החג | שעות של חרדה היה מנת חלקם של המארגנים כאשר כמעט בוטל המעמד בעקבות חסימות הדרכים של 'הפלג הירושלמי' • מאות נותרו מחוץ לאולם שנסגר מחמת הדוחק וצפו בשידור חי במסכי ענק • צפו בתיעוד (חרדים)
אחרי גל מעצרי תלמידי ישיבות שלא התגייסו ללשכת הגיוס, בפלג הירושלמי החליטו להפגין במוקד חדש: מאות אברכים ותלמידי ישיבות חסמו הערב את הכניסות לאשקלון ונעמדו מתחת לביתו של קצין המבצעים במשטרה הצבאית (חרדים)
במעמד רב רושם התכנסו כלל גבאי בתי הכנסיות מהעיר אשקלון | המעמד נפתח ביריד גדול של מוצרים לבתי כנסת, ולאחמ"כ התכנסו הגבאים באולם לשמיעת רעיונות וטיפים חשובים לניהול יעיל של בית הכנסת בכל התחומים | במרכז המעמד נשא דברים הגאון הרב יצחק ברדא, רו"מ יצחק ירנן שדיבר על מעלתם של הגבאים ואמר כי רק הקב"ה יכול לשלם את שכרם על כל פועלם | בסיום המעמד קיבל כל גבאי חבילת הוקרה שכללה חנוכיה מפוארת עם נרות שמן זית מוכנים להדלקה וסט חומשים עם מפרשים לבית הכנסת (חרדים)
שריפה גדולה פרצה הבוקר בדיקת מגורים בעיר אשקלון שבדרום הארץ. צוותי כבאות והצלה הוזנקו למקום, פרצו אל תוך הדירה ופעלו במהירות לחילוץ חמישה בני משפחה ששהו בתוכה | מהדירה הסמוכה חולצו 4 דיירים נוספים | חקירה מעלה: נגרם מחנוכייה שהושארה דולקת (בארץ)
שורה של דיווחים על שריפות והצתות ברחבי העיר אשקלון בדרום הארץ התקבלו אתמול במשטרה. השוטרים הוזעקו לזירה, ושם הופתעו לגלות את אחד מתושבי העיר, ניגש אליהם ומבקש שיעצרו אותו כי הוא זה שהצית את השריפות (משטרה)
שעות ספורות קודם כניסת היום הקדוש, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' המקובל הגאון הרב יצחק ברדא ירד ללב הים באשקלון לעריכת הסגולה, שנכתבה ע"י רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו 'לשון חכמים' סימן ח', המסוגלת לכפרת עוונות בערב יוה"כ (המנהג שהולכים ביום ח' או ט' בתשרי לנהר או לים כותבים איזה נוסח על דף ואח"כ קוראים אותו מהדף ליד הים והנהר ומשליכים אותו עם אבן)• צפו בתיעוד ובוידאו (חרדים)
בירדן הודיעו כי מחר יחודש מעבר של נוסעים דרך מעבר אלנבי בגבול שבין ישראל לירדן, שלושה יומים אחרי הפיגוע בו נפלו סגן אלוף (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו |שר החוץ של פורטוגל, פאולו ראנז'ל, אמר שמדינתו תכיר במדינה פלסטינית ביום ראשון. ברצעת עזה לוחם צה"ל נפצי מירי צלף פלסטיני (חדשות, בארץ)
אירוע מזעזע התרחש בסוף השבוע האחרון באשקלון, כאשר אברך חסידי הותקף באכזריות ובאופן בלתי צפוי על ידי רוכב אופניים חשמליים. התוקף, שפניו לא צולמו במפורש, השליך לעברו של האברך אבן שפגעה בראשו וגרמה לפציעה. האברך, שנותר שרוע על הרצפה, קיבל סיוע מעוברי אורח שהיו במקום | האברך פונה לבית החולים להמשך טיפול, והמשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את התוקף (חרדים)
ארגון הטרור חמאס שיגר הערב מספר רקטות לעבר יישובי עוטף עזה | עיריית שדרות: "2 רקטות שהגיעו מרצועת עזה יורטו על ידי "כיפת ברזל" | דובר צה"ל מעדכן כי "רקטה נוספת נפלה בשטח פתוח", כאשר בשלב הזה אין דיווח על נפגעים בגוף (צבא)
מעט לאחר השעה תשע, חמאס שיגר עשר רקטות לעבר אשדוד, אשקלון ויישובים נוספים בשפלה | תושבים במרכז דיווחו על הדי פיצוצים שנשמעו ככל הנראה מהמיירטים | ישנן מספר זירות נפילה באשקלון - רכבים ורכוש נפגעו, 27 בני אדם נפגעו בשל המטח | צה"ל תוקף כעת בעוצמה במרחב דיר אל באלח (חדשות בארץ)