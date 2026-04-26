שבת קודש פרשת תזריע מצורע - ראש חודש אייר, תיחקק בזיכרונם של מאות חסידי דושינסקיא כשבת של התעלות ורוממות, כאשר זכו להתכנס יחדיו במלון באשקלון, במחיצתו של האדמו"ר מדושינסקיא.
יריית הפתיחה נרשמה כשעה לפני כניסת השבת, אז זכו לשמוע דברי הכנה מפי הגאון החסיד רבי יצחק דוד אלתר, בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זיע"א וראש כולל 'בית תלמיד להוראה' בבני ברק. בדבריו, שילב הגרי"ד אלתר פנינים מתורת אבותיו ונסך בקהל התומכים רוח של קדושה לקראת השבת.
במהלך השבת כולה נהנו המשתתפים משרשרת דרשות ושיעורים מפי פה מפיק מרגליות. מו"צ הקהילה בבני ברק, הרה"ג ר' יוסף צבי בינט, והרה"ג ר' יצחק אייזיק שטרן, מגיד שיעור בישיבת 'שומרי החומות', הלהיבו את הציבור בנועם שיחם.
בצהרי השבת זכו המשתתפים לשיעור מעמיק בפרקי אבות מפי אחי האדמו"ר, הגה"צ רבי מרדכי יודא דושינסקיא, רב הקהילה בבית שמש, שהוסיף נופך של למדנות חסידית לאווירה המיוחדת.
כמו שבמהלך השבת זכו המשתתפים לטישים מרוממים שערך האדמו"ר, ולשמוע דברות קודש מפיו במהלך הסעודות.
