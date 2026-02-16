מעמד קביעת מזוזות נרגש נערך בראשות האדמו"ר מדושינסקיא במרכז החסידות ברחוב שמואל הנביא | לנוכח העומס הכבד של אלפי המתפללים הפוקדים את המקום מדי יום, נחנכו שלושה היכלי שטיבלאך מפוארים. במקביל, הוכפל היכל התורה המרכזי ושודרג ב"אוצר ספרים" ענק לרווחת מאות הלומדים | צפו בגלריה (חסידים)
בקריית יואל נחגגה שבוע שעבר שמחת האירוסין לנכדו של האדמו"ר מסאטמר, החתן, בן לחתנו הגה"צ רבי דוד דוב דושינסקיא, בן האדמו"ר מדושינסקיא. הכלה, בת הרב יחזקאל דוד זינגר, בן הגה"צ רבי שמואל צבי זינגר מאלכסנדר, וחתן הגה"צ רבי יקותיאל טייטלבוים, נכד האדמו"ר מטשענסקאוויץ פאקשעוויץ | השמחה נערכה בהשתתפות בני המשפחה הקרובה, כשהאדמו"ר מסאטמר מפגין בכך דוגמה אישית ביישום התקנות שהוא עצמו דורש תמידין כסדרן מכלל חסידיו לצמצם בהוצאות השמחות (חסידים)
האדמו"ר מדושינסקיא, הנודע בפשטותו המופלגת ובבריחתו מגינוני שררה, שוהה בימים אלו למנוחה באתרא קדישא מירון • האדמו"ר התפלל בציון הרשב"י כאחד האדם ללא פמליה • אתמול הגיע האדמו"ר לביקור חיזוק מרגש בקהילת חסידיו בעיה"ק צפת, שם ערך בפניהם טיש 'לחיים' (חסידים)
המונים התכנסו אמש, מוצאי שבת שירה, לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל • האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא נשאו דברים בשגב הליכותיו בקודש של בעל ה'מתוק מדבש' • המשפיע הגרי"מ ארלנגר עורר את הלבבות בדרכו הייחודית | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
במוצאי שבת קודש האחרון (פרשת בא), הגיע האדמו"ר מדושינסקיא למעמד יסוד כולל 'קניני' המיועד לקובעי עתים לתורה בשכונת רמה ד' • הכולל החדש יפעל על פי שיטת הלימוד המיוחדת לרכישת בקיאות נצחית, כהמשך להצלחת ה'שטיבל מסכתא' • תיעוד מרומם (חסידים)
עשרות בחורים מישיבת דושינסקיא שקעו בלימוד במשך חמש שעות רצופות ללא הפסקה לרגל ימי השובב"ים • בסיום הסדר, הגיע האדמו"ר מדינוב לשאת שיחה חוצבת להבות אש על גודל השעה • "אין לשער את הנחת רוח שיש לקב"ה כשבחור צעיר מקדש את הזמן ועומל בתורה במסירות" • תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
קרב של ממש התחולל בבד"ץ ה'עדה החרדית' - מאבק אימתנים על ההשתתפות גדולי הרבנים בעצרת המיליון | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הכריע והוציא קריאה להשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום | עם כל זה ניסו עדיין גורמים קיצוניים למנוע הגעתם של גדולי ישראל למעמד, אולם לא צלחה ידם, וגדולי אבירי התורה הופיעו בהדרתם לעיני קהל עם ועדה (חרדים)
ברוב ששון ושמחה ערך האדמו"ר מדושיסנקיא את שמחת בית השואבה בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים שעבר שיפוץ והרחבה משמעותיים לקראת ימי חג תשרי | ההיכל היה מלא מפה לפה בקהל עצום, שנדחק כדי לקחת חלק ב"זמן שמחתנו" במחיצת הרבי (חסידים)
במוצאי יום טוב הראשון של סוכות בחר האדמו"ר מדושינסקיא לערוך את שמחת בית השואבה במיוחד עבור בחורי החסידות שזכו להסב סביב שולחנות ערוכים ולהנות מזיו צדיק | ע"י האדמו"ר ישב הרה"ג ר' נתן נטע לנדמן, רב בית כנסת הגדול בחולון (חסידים)
רגעים של רטט וחלחלה נרשמו במהלך דרשת שבת שובה שמסר הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות דושינסקיא בירושלים, פרץ הפוסק בבכי נסער כשדיבר על גזירת הגיוס. "ראשי השלטון נוהגים כגרועים שבאומות", זעק בכאב עצור | צפו בתיעוד (חרדים)
תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה דושינסקיא מנוף הגליל חגגו את סיום לימוד ספר בראשית במעמד מרגש | במעמד השתתף בנו הגדול של האדמו"ר | את המעמד הנעימו מקהלה של ילדי כיתה ב' מהת"ת בניצוחו של הגראמער מחשובי בני הקהילה (חרדים)
אלפי חסידי דושינסקיא יתכנסו מחר למעמד תפילה מיוחד בירושלים וזאת ע"פ קריאת קודשו של האדמו"ר | במעמד ישאו תפילות לרפואת חולי ישראל | בסיום המעמד ישמיע האדמו"ר דברות קודש, וכן המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן מלעלוב (חסידים)
מסיבת חומש מרשימה ומרגשת נערכה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי דושינסקיא לילדי הת"ת של החסידות | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מדושינסקיא בהדרו, לצד האדמו"ר מסטרופקוב, הורי וזקני הילדים | בסיום המעמד ניגשו כלל ילדי החמד בסדר מופתי מול פני הקודש לקבלת 'חומש ויקרא' כנהוג, בהמשך פצחו אבות הילדים במחול נלהב עם הילדים, מתוך רגש, שמחה ודבקות - סמל נצחי שבין התורה לכלל ישראל (חסידים)
עשרים ושתיים שנים אחר הסתלקות גאב"ד ירושלים זי"ע, נכדו הרה"ג ר' שמואל זלמן שפיטץ, חתנו של האדמו"ר דושינסקיא, מונה לכהן כרב ומורה צדק בבד"ץ העדה החרדית בירושלים, בברכת חותנו הגדול ובהמלצת חברי הבד"ץ | כל הפרטים (חסידים)
ברוב רגש קבע אדמו''ר מדושינסקיא מזוזה בפתח האולם החדש של השמחות של החסידות, שנבנה ברוב פאר והדר בבניין בית החינוך 'בנות אסתר' דושינסקיא בעיה"ק ירושלים | טרם המעמד סייר האדמו"ר בכל האולם אשר ייתן מענה לציבור החסידים החפצים לערוך את שמחותיהם במחיר השווה לכל נפש, ואחר קביעת המזוזה הסב האדמו"ר לטיש לחיים יחד עם העסקנים שעמלו להוציא את הדבר מהכוח אל הפועל (חסידים)
ימים אלו, ימי חג עבור חסידי דושינסקיא המתגוררים בקריית החסידות ב'הר יונה' שבנוף הגליל. לראשונה אחר שהתייסדה הקהילה במקום לפני כשנה וחצי, הופיע האדמו"ר מדושינסקיא לביקור חיזוק בקרב חסידיו המתגוררים במקום | אתמול ביקר בתלמוד תורה של החסידות במקום | צפו בתיעוד (חסידים)
בהרי גליל העליון זכו כלל התורמים החשובים של מוסדות התורה והחסידות של חסידי דושינסקיא בעיר בית שמש, לשעות של עונג רוחני עז בצילו של האדמו"ר | במהלך הדינר המרכזי חשף הרבי את הסיבה לכך שאחיו, הגאון רבי מרדכי יהודה דושינסקיא, לא הגיע לסעודה (חסידים)