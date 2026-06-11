מעמד נרגש ומרומם של סיום ששה סדרי משניות וספר התניא התקיים בימים האחרונים בכולל 'יורה דעה', הפועל תחת רשת מרכז הכוללים הנודעת 'תרביצ"א' דחסידי דושינסקיא.

המעמד החגיגי נערך בראשותו של האדמו"ר מדושינסקיא, אשר הכולל עומד תחת ראשותו של חתנו, הרה"ג רבי שלמה זלמן שפיטץ, דומ"ץ בבד"ץ ה'עדה החרדית'.

המעמד נערך ביום היארצייט של הרה"ח רבי שמשון פישר ז"ל, אשר נקשר בעבותות אהבה עוד בימי נעוריו למייסד השושלת המפוארת בירושלים שבין החומות, הרה"ק המהרי"ץ דושינסקיא זיע"א, והיה מתלמידיו המובהקים והנאמנים שהלכו לאורו.

במהלך המעמד נשא האדמו"ר מדברות קודשו בשבח לומדי התורה ומחזיקיה.

כמו כן נשא דברים, פה מפיק מרגליות, הגה"צ אב"ד לימנוב, גיסו של האדמו"ר מדושינסקיא, אשר ריתק את הקהל במשך שעה ארוכה במשא תורני מרתק ובדברי אגדה ומחשבה.

במעמד המפואר השתתפו שורה מכובדת של רבנים רמי מעלה, דיינים ומורי צדק, לצד עשרות אברכי הכולל החשובים.