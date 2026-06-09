ביקור הוד ומרומם ערך השבוע האדמו"ר מויז'ניץ בקרב מאות חסידיו בעיר אלעד, הביקור נערך לאחר תקופה ארוכה בה לא ביקר הרבי במוסדותיו ברחבי הארץ.

האדמו"ר הופיע בהדרו לרגל שמחת שבע ברכות לנכדתו הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד חסידי ויז'ניץ באלעד, בשילוב מעמד אדיר לציון "חצי יובל שנים" לייסודם של מוסדות החסידות המפוארים בעיר.

במהלך השמחה הגדולה, בה השתתפו כל רבני ואדמו"רי העיר אלעד לצד המוני החסידים, עודד האדמו"ר את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות.

במהלך המעמד נשא דברים מרוממים בן האדמו"ר, הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות בעיר. בדבריו הפתיע ותיקן תקנה מיוחדת עבור כל בני הקהילה, האברכים והבחורים: ללמוד ולשנן את מסכת סוכה כזכות מיוחדת לרפואתו השלמה והאיתנה של האדמו"ר, וזאת עד לחודש הרחמים והסליחות הקרוב.

כמו כן נשאו דברים: הגאון רבי זושא הורוביץ, רב 'קהילות החסידים' באלעד; הגאון רבי שמואל דוד טסלר, רב דקהילת 'אמרי חיים' ויז'ניץ בעיר; ומנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ, שסקר את התפתחות אימפריית החינוך ב-25 השנים האחרונות.

רגע מרטיט נרשם במהלך הריקודים הסוערים: בעת שעלתה השירה והדבקות במילים "יש בורא עולם", קם האדמו"ר במפתיע לריקוד נלהב ואחוז שרעפים במרכז המעמד. בעיצומו של הריקוד פנה הרבי אל החסידים והכריז בהתרגשות: "זהו תפקידו של כל אחד ואחד בעולם – לעזור אחד לשני כל העת, ולחשוב על השני תמידין כסדרן!".

לאחר ברכת המזון יצק האדמו"ר ברוב רגש את אבן הפינה לאגף החדש של 'גני הילדות' של החסידות באלעד, ההולך ונבנה בתנופת ענק.