בסמוך למגדלי בבלי בתל אביב חגגו אמש רבנים ואישי ציבור את שמחת שבע ברכות לבנו של הרב נתנאל פיטוסי | אורח הכבוד, רבה של אור יהודה הגר"צ כהן, חיזק את המשתתפים, ואיש הביטחון בוקי לוי סקר את המצב האסטרטגי של המלחמה | במהלך השמחה נאלץ הציבור להמשיך את האירוע בתוך מרחב מוגן בעקבות האזעקות וירי הטילים מכיוון איראן | צפו בתיעוד (חרדים)
במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
בראשות האדמו"ר מזוועהיל ובמעמד הגר"ח ווייס גאב"ד ביתר עילית וקהל נכבד, התקיימה השבוע בביתר עילית שמחה כפולה ומרוממת: מעמד הכנסת ספר תורה חדש להיכל בית המדרש זוועהיל בעיר, בשילוב שמחת שבע הברכות לנכדת האדמו"ר, בת לבנו רב קהילת זוועהיל בביתר | הקהל הרב ליווה את ספר התורה בריקודים לכבודה של תורה, ומשם המשיכו לסעודה של מצווה שנערכה ברוב פאר והדר (חסידים)
בעיר התורה והחסידות נערכה השבוע שמחת שבע הברכות לרגל נישואי הכלה, בת האדמו"ר מטשערנוביץ, חתן האדמו"ר מתולדות אהרן, עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא| בשמחה השתתפו שורה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר | צפו בגלריה (חסידים)
לרגל שמחת נישואי נכדו, ערך האדמו"ר מסאטמר שמחת שבע ברכות מיוחד עבור נגידי החסידות ותומכי המוסדות | האירוע נערך כהוקרה לתורמים שנדבו סכומי עתק עבור פרויקט השיפוץ וההרחבה של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בוויליאמסבורג (חסידים)
לרגל השמחה במעונו של העסקן הנמרץ הר"ר משה מארגערטען, יו"ר ארגון 'צדק' העוסק בפדיון שבויים עבור אחינו בני ישראל היושבים בכלא בארה"ב, ערך לכבודו האדמו"ר ממונקאטש, זקן אדמו"רי בורו פארק, מסיבת שבע ברכות מיוחדת במעונו. במעמד השתתפו חשובי אדמו"רי בורו פארק, לצד עסקנים בכירים ואישי ציבור נכבדים (חסידים)
ביום שישי האחרון שוחרר הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן מבית החולים, שם אושפז בשבוע שעבר - דבר שמנע ממנו להשתתף בשמחת חתונת נכדתו, בת בנו רבי צבי גריינמן | אמש פיאר הגר"מ את שמחת השבע ברכות, לאחר שהקהל זימרו 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' לרגל ראש חודש, פצח הגר"מ בריקוד נלהב עם החתן (חרדים)
בשכונת ברכפלד שבמודיעין עילית, נערכה בבית המדרש קרעטשניף שמחת השבע ברכות המרכזי לרגל שמחת נישואי בת רב הקהילה, הגה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, בן האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה השתתפו המחותנים הרמים, אישי ציבור לצד בני הקהילה והחסידים, שהתכנסו לחגוג ולשמוח בשמחת בית המלוכה (חסידים)
לרגל שמחת נישואי נכדו, החתן בן לחתנו האדמו"ר מסקווירא גרינוויל, עם הכלה נינת האמו"רים מויז'ניץ וסקווירא, ערך האדמו"ר מסקאליע שמחת שבע ברכות לחסידיו בבורו פארק | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר שנהרו בהמוניהם לברך את האדמו"ר בימי שמחתו (חסידים)
מעמד מכונן בחסידות טעמשוואר אלעד שחנכה ברוב פאר והדר את בניין המוסדות המפואר הכולל מקווה, שטיבלאך והיכל תורה • במהלך המעמד נחגגה שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר עם נכד האדמו"רים מקרלין סטולים ודז'יקוב ויז'ניץ • הגיסים לבית זוטשקא הגיעו לסיור מיוחד והתפעלו מהפרויקט האדיר של גיסם | סיקור ותיעוד (חסידים)
בביתר עילית נחגג ברוב פאר והדר מעמד לכבודה של תורה בישיבת "עמק החכמה", בשילוב שמחת שבע ברכות לכלה, בת המנהל הרוחני הרב אברהם ברוך פישגרונד, חתן האדמו"ר מהארנסטייפל, עב"ג החתן בן הרב שלמה טברסקי (חסידים - עולם הישיבות)
שותפי חצר הקודש זוועהיל התאחדו לתפילה במערת המכפלה ובהמשך הסבו לסעודת שבע ברכות יוקרתי לרגל שמחת בית האדמו"ר • במרכז המעמד הופיע הבדחן הרב נפתלי פוקס לבוש בבגדי פורים כשהוא מזכיר לנוכחים שעומדים כבר שלושים יום קודם לחג | צפו בתיעודים (חסידים)
קהל רב מחסידי ומעריצי חצר הקודש טרעבישאן השתתפו בשמחת השבע ברכות המרכזי לרגל נישואי בת האדמו"ר. השמחה, שאיחדה את כלל הקהילות בעיר בית שמש, נערכה בהשתתפותם המלאה של כל רבני העיר בית שמש מכל החוגים, שפיארו את שולחן המזרח | על הצד האומנותי בלשמח חתן וכלה הופקד הבדחן ר' מאיר שטיין, ששימח את הקהל בחרוזים שנונים ובדברי בדחנות (חסידים)
שמחה רבת הוד נערכה אמש בהיכל בית המדרש של חסידות זוועהיל בביתר עילית. חסידים ואוהדים מכל רחבי העיר נהרו בהמוניהם להשתתף בשמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בן האדמו"ר מזוועהיל, עם בת האדמו"ר מטעשבישאן, השמחה שולבה יחד עם הטיש לרגל חמישה עשר בשבט | רגע השיא שנחרט בלב המשתתפים היה בעת חלוקת הפירות כאשר האדמו"ר הצליף תפוחים אל עבר קהל החסידים כסגולה לשפע רב ולישועה (חסידים)
הגיסים לבית רחמסטריווקא, בני הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב זצ"ל, ערכו שמחת 'שבע ברכות' משפחתית לרגל נישואי בן גיסם האדמו"ר מזוועהיל עב"ג בת האדמו"ר מטעאבישאן • בשיא האירוע הקפיץ "באבא נחום כהן" את הקהל בריקוד סוחף לפני המחותנים • צפו בתיעוד (חסידים)
בביהמ"ד אלעסק בבורו פארק נחגגה שמחת שבע ברכות מרכזית לרגל נישואי בן האדמו"ר, עם נכדת האדמו"ר מסאטמאר. אורח הכבוד שהפתיע והופיע בשמחה היה הגה"צ רבי בעריש מייזליש, אב"ד סאטמאר בורו פארק, שהשתתף בשמחה לצד עוד רבנים ואדמו"רים נוספים מהעיר (חסידים)
בחורי ישיבת סאטמאר במונסי זכו לחגוג לאחר תקופת זמן של עמל בתורה, שמחת שבע ברכות ייחודית שנערכה לרגל נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יואל טייטלבוים | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)