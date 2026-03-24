בבלי
שמחה תחת אש

כשיוצא סיירת מטכ"ל ריתק את משתתפי שבע הברכות לבנו של הרב פיטוסי בתל אביב

בסמוך למגדלי בבלי בתל אביב חגגו אמש רבנים ואישי ציבור את שמחת שבע ברכות לבנו של הרב נתנאל פיטוסי | אורח הכבוד, רבה של אור יהודה הגר"צ כהן, חיזק את המשתתפים, ואיש הביטחון בוקי לוי סקר את המצב האסטרטגי של המלחמה | במהלך השמחה נאלץ הציבור להמשיך את האירוע בתוך מרחב מוגן בעקבות האזעקות וירי הטילים מכיוון איראן | צפו בתיעוד (חרדים) 

שמחת שבע ברכות לבנו של הרב נתנאל פיטוסי (צילום: באדיבות המצלם)

אמש נחגגה שמחת שבע ברכות לבנו של הרב נתנאל פיטוסי, מרבני פתח תקווה, בשמחה השתתפו רבנים ואישי ציבור, ובראשם אורח הכבוד, רבה של העיר אור יהודה, הגאון רבי ציון כהן.

האירוע נערך בסמוך למגדלי בבלי היוקרתיים בתל אביב, במהלך השמחה נשא דברים איש מערכת הביטחון בוקי לוי, יוצא סיירת מטכ״ל, שסקר בפני המשתתפים את ההיבטים האסטרטגיים של הלחימה והתייחס גם לצפוי בהמשך.

אלא שבעיצומה של השמחה נשמעה אזעקה, והמשתתפים ירדו למרחב המוגן. למרות המעבר החד, האווירה המיוחדת נשמרה: גם בתוך הממ״ד המשיכו הרבנים בדברי תורה, והקהל לא ויתר על השירה והריקודים.

רבה של אור יהודה, הגאון רבי ציון כהן, ששהה עם המשתתפים במרחב המוגן לאורך האירוע, חיזק את הנוכחים בדבריו והוסיף נופך מיוחד לשמחה.

