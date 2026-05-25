חג שבועות היסטורי, מרומם ורווי דמעות והתרגשות עבר על אלפי חסידי ויז'ניץ מהארץ ומהעולם, שהתכנסו בהמוניהם לחסות בצל הקודש בקרית ויז'ניץ בבני ברק. השנה עמד החג בסימן שמחה כפולה ומכופלת, כאשר לצד ימי החג והשבת המרוממים, נחגג מעמד הכנסת ספר תורה היסטורי שכתב האדמו"ר לרפואתו השלמה, לצד שמחת הבר מצווה לנינו הבכור.

'כיכר השבת' מגיש סיקור מאלף ומקיף מכל רגעי הוד והקדושה:

דקות של כיסופים: סיום כתיבת האותיות

ההתרגשות העצומה החלה כבר בליל ערב החג. אלפי החסידים גדשו את היכל בית המדרש הגדול והתכנסו בראשות האדמו"ר למעמד ספירת העומר האחרונה לשנה זו. מיד לאחר מכן, החל מעמד סיום כתיבת האותיות האחרונות בספר התורה החדש. במשך שעה ארוכה התעלו החסידים בניגוני התעוררות וכיסופים עתיקים לקראת קבלת התורה.

לפידי אש ודמעות ברחובות הקריה

שלוש שעות קודם כניסת היום הקדוש, החל המעמד ההיסטורי ברחובות הקריה. התהלוכה נפתחה בכינוס ענק ומיוחד לאלפי ילדי תשב"ר של החסידות שנאספו ברחבת בית המדרש הגדול.

רגעי הוד נרשמו כאשר האדמו"ר יצא ממעון קודשו של אביו, הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זיע"א ברחוב אהבת שלום, כשהוא נושא בגאון ובדמעות את ספר התורה. משני צידי הרחוב נעמדו בסדר מופתי כל נכדי האדמו"ר וכל נכדי ה'ישועות משה', כשהם אוחזים בלפידי אש בוערים ומאירים את הרחובות.

לאורך כל התהלוכה ליוו את האדמו"ר מקרוב הנגידים הרה"ח ר' יענקל אדלר והרה"ח ר' משה פסח הרשלר מלונדון.

כשהגיע האדמו"ר לרחבת בית ויז'ניץ, קיבלו את פניו אלפי הילדים בניגוני שמחה. בעוד הילדים נשארים במקומם, הוכנס ספר התורה להיכל בית המדרש הגדול, שם המתינו אלפי החסידים שפרצו בשירה אדירה ובריקודים סוערים שהרעידו את גג ההיכל.

במרכז הקהל הוקמה במה מיוחדת, עליה עלה האדמו"ר ורקד באש קודש ובדביקות עילאית עם ספר התורה בידיו במשך דקות ארוכות, ולאחר מכן רקד עם בניו הרה"צ בנפרד.

רגע הזיקוקין של התעלות נרשם כאשר באמצע הריקודים, ביקש האדמו"ר לשיר לבדו במיקרופון את הניגון הידוע "יהא רעוא קדמך... ביה אנא רחיץ" – הניגון אותו שורר הרבי בשנת תשט"ו בהיותו ילד, כאשר זקינו הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' זיע"א הכניס ספר תורה. הרבי עצם את עיניו ושורר את הניגון דקות ארוכות, כאשר אלפי החסידים מוחים דמעה של התרגשות.

במוצאי שבת נמשכו רגעי השיא בטיש נעילת החג המשולב, שהפך לחגיגה משולשת יחד עם שמחת הבר מצווה לנין האדמו"ר, הבחור משה יהושע הגר, בן בכור לנכדו הרב ליפא הגר, ונכד בכור לבנו הגדול של האדמו"ר הרה"צ אב"ד ויז'ניץ. עם כניסתו של האדמו"ר לטיש, פתחו החסידים בניגוני שמחה סוערים, והרבי רקד במשך מספר דקות ריקוד נלהב שהקפיץ את אלפי הנוכחים על הפארענצ'עס.

במהלך המעמד נשא דברי ברכה הגאון רבי יצחק אייזיק טוביאס, חבר בד"צ ויז'ניץ ורב החסידות ברמה ד'2 בבית שמש. בדבריו בירך את האדמו"ר שיאריך ימים על ממלכתו, וחשף את המתנה המדהימה של החסידים: סיום הש"ס משותף של כלל חסידי ויז'ניץ בארץ ובעולם, שהוגש לאדמו"ר לכבוד שמחת כתיבת הספר. בדבריו הזכיר כי האדמו"ר קיבל את ההחלטה לכתוב את ספר התורה בשנה שעברה בעת ששהה בלוס אנג'לס, וקישר זאת ל"חוט המשולש", אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל חד הוא.

אורח הכבוד שריגש את ההמונים היה ראש ישיבת פונוביז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שהגיע להשתתף בשמחה הגדולה.

במהלך השיחה עם האדמו"ר, הקשה ראש הישיבה קושיא עצומה: "מה השמחה המשמעותית בהכנסת ספר תורה? הרי בדרך כלל כבר יש ספרי תורה בהיכל בית המדרש, אז מה ההסבר לשמחה הגדולה בכל פעם מחדש?".

הגרב"ד פוברסקי השיב בעצמו על הקושיא והסביר: "כל ספר תורה מוסיף קדושה בעולם, ולכן שמחים בכל תוספת קדושה. אולם", הבהיר ראש הישיבה בהתרגשות, "זה רק בתנאי שספר התורה נכתב על ידי אדם קדוש ונכנס להיכל קדוש! לכן פה, במקרה דנן, השמחה היא כפל כפליים – שכן מי כאדמו"ר שמכניס ספר תורה שכתב בעצמו כדי להרבות קדושה, ועוד לבית המדרש הגדול של ויז'ניץ שהוא מקום קדוש ומסוגל, ולכן אין גבול לשמחה הזו!".

ראש הישיבה העניק לחתן בר המצווה את ספרו "בד קודש" עם הקדשה אישית וחמה, ולאחר מכן קם ורקד עם האדמו"ר במשך דקות ארוכות לקול שירת האלפים. בסיום האירוע ליווה אותו סב החתן, הרה"צ אב"ד ויז'ניץ, עד לרכבו והודה לו מקרב לב על הטרחה הגדולה והכבוד שהעניק לחסידות.