הרצוג שובר את הכלים: הוקפאה חנינת נתניהו

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל החלטה דרמטית להקפיא באופן מוחלט את המשך הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. המהלך המשמעותי מגיע לאחר שבמשך שבועות ארוכים נתקלה פנייתו הרשמית של הנשיא בחומת שתיקה מוחלטת מצד ראש הממשלה. כך דווח הערב (ראשון) בחדשות 'כאן'.

על פי הדיווח, הרצוג ביקש לפתוח ערוץ הידברות ישיר ודיסקרטי במטרה לבחון מתווה מוסכם לפשרה כוללת במשפטו הפלילי של נתניהו, אלא שראש הממשלה בחר שלא להשיב לפניית הנשיא. בסביבת הרצוג פירשו את השתיקה הממושכת כחוסר רצון לשתף פעולה עם מוסד הנשיאות, והחליטו להוריד את הנושא מסדר היום. היועמ"ש תמכה בהחלטה למהלך הדרמטי שותפה גם ראש מערכת אכיפת החוק: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה עודכנה לפרטי פרטים במהלך החסוי, ואף הביעה תמיכה עקרונית בצעד חסר התקדים של הנשיא. גורמים משפטיים בכירים מציינים כי להחלטת ההקפאה של הרצוג יש משמעות גורלית על המשך ניהול ההליך. מכה נוספת לצעירים החרדים: ישללו הנחות דיור מחייבי גיוס חזקי שטרן | 20:19 המועמד לראשות הממשלה אחרי עזיבת גוש נתניהו? הפגישה המסקרנת של גפני יוני גבאי | 22:18 כזכור, בשבוע שעבר פנתה היועצת המשפטית לנשיא המדינה לצדדים בתיקי ראש הממשלה והזמינה אותם לקיום "מגעים לטובת הגעה להסכמות". היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה עמית איסמן השיבו בחיוב להזמנה, ומסרו כי "המאשימה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי", אך הדגישו שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ושהמשפט ימשיך במקביל.

עדות נתניהו תסתיים בקרוב

עדותו של בנימין נתניהו במסגרת משפטו הפלילי אמורה להסתיים בתוך זמן קצר ביותר, וברגע שזו תגיע לקצה – בקשת החנינה כולה עלולה להתייתר ולהפוך לבלתי רלוונטית. המשמעות היא שראש הממשלה עלול להישאר לבדו מול השופטים ללא אפשרות לחנינה נשיאותית.

כעת הדיון במשפט נתניהו מתמקד ב"תיק 2000", במסגרתו מו"ל 'ידיעות אחרונות' נוני מוזס מואשם בהצעה והבטחת שוחד ואילו נתניהו מואשם במרמה והפרת אמונים. בימים האחרונים התקיימו מספר דיונים שקוצרו או בוטלו בשל נימוקים ביטחוניים ומדיניים.

ביקור חשאי בבית הנשיא

כתב חדשות 13 חשף לפני מספר ימים כי ראש הממשלה קיים לפני כחצי שנה ביקור חשאי ובלתי מדווח בבית הנשיא יצחק הרצוג בירושלים. הפגישה התקיימה תחת מעטה סודיות מוחלטת, כאשר נתניהו בחר להגיע מבלי להסתייע בשיירת הרכבים הממשלתית הרשמית. הביקור כולו נשמר מחוץ ללוח הזמנים הרשמי של שני האישים.

בבית הנשיא הכחישו את הפגישה, ומצד לשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה או התייחסות רשמית. הפגישה התקיימה ברקע המגעים השונים המתנהלים באשר לאפשרות של מתן חנינה לראש הממשלה - סוגיה המצויה תחת סמכותו הבלעדית של נשיא המדינה.

