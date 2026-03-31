השר אליהו הציג את נימוקיו לבקשת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב שהעביר לנשיא יצחק הרצוג | לדבריו, מטרת החנינה היא להגן על צרכיה הקיומיים של המדינה, והוא טען כי במהלך מלחמה ניהול המשפט פוגע לא רק בנתניהו אלא גם בביטחון המדינה (משפט)
נשיא המדינה הרצוג פתח את ביקורו באוסטרליה בטקס זיכרון בזירת הטבח הנוראי בחוף בונדי: "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מדויק כדי לפגוע באחיותינו ואחינו היקרים - יהודי אוסטרליה, אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים" (בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשאל במסגרת הריאיון שנערך לו בוועידה בדאבוס, לגבי בקשתו של נשיא ארצות הברית ממנו לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו והשיב: "הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים. אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את טראמפ" (בעולם)
נשיא המדינה אמר בהמלך ביקורו בישיבת מקור חיים" בגוש עציון: ״לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה. אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר" | צפו בדבריו המלאים (חדשות, פוליטי)
ראש הממשלה נתניהו השתתף היום בטקס הענקת אות הצטיינות נשיא המדינה לעובדות ועובדי שירות הביטחון הכללי לשנת 2024 | נתניהו אמר כי ״התרומה של השירות בסיכול למעלה מ-1,200 פיגועים היא בלתי נתפסת, בגלל הנחישות, המקצועיות והגיבוי הצלחתם להפתיע ולהדהים את העולם כולו״ (ביטחון)
נשיא המדינה יצחק הרצוג סייר היום בבית החולים 'איכילוב' לקראת שחרורם הצפוי בעזרת השם של חמישה חטופים שיגיעו למרכז הרפואי מיד לאחר הגעתם לישראל | הנשיא השאיר לכל חטוף פתק אישי בכתב ידו - זה מה שנכתב בפתקים (חדשות)
נשיא המדינה הרצוג הגיע לכיכר החטופים: "אני רוצה לומר לחטופים שנמצאים במנהרות האיומות בעזה - אנחנו לא שוכחים אתכם לרגע, אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר אתכם הביתה. אני קורא לעולם כולו - להפסיק עם הצביעות ולשחרר אותם!" (בארץ)
נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בתחנת כיבוי והצלה, והביע את הערכתו לפעילות לוחמי האש במסגרת מבצע "עם כלביא" | במהלך הסיור, נחשף הנשיא לקורס תומכי לחימה ייחודי במסגרת השירות הלאומי-אזרחי, המיועד למגזר החרדי תחת המשרד לביטחון לאומי ( חרדים)
נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום באגף התקשוב ופגש את לוחמי הסייבר: ״כולנו ממוקדי מטרה. אנחנו צריכים כעת לחזור ולחשוב איך אנחנו מגיעים להסכמות בהרבה מאוד נושאים כואבים ורגישים״ | הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: "השגנו הישג גבוה ממה שתכננו, גאים בהצלחות ומסתכלים קדימה על האתגרים הגדולים שלפניהם אנחנו עומדים ועוד נעמוד״ (צבא)
במלאות חצי קדנציה לכהונתו בבית הנשיא, משוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג, עם ישי כהן על האתגרים של החברה הישראלית | הנשיא מתייחס לסוגיית חוק הגיוס ושוטח את משנתו כמי שמכיר היטב את המגזר החרדי, הוא נוגע בליבת הסוגיות הבוערות בציבוריות הישראלית, זועק לאחדות ומתייחס לכך שיש הרואים בו "נשיא קפלניסט" ויש שמכנים אותו "נשיא ביביסט" | צפו בריאיון המלא (בארץ)