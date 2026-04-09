ההחלטה בדבר חנינתו של ראש הממשלה נתניהו מתארכת הרבה מעבר למשוער, למורת רוחו של הנשיא טראמפ שיצא שוב נגד הנשיא הרצוג בשבוע שעבר | לפי דיווח בישראל, במשרד המשפטים מצפים לעיכוב משמעותי נוסף בעקבות חתימתו של שר המשפטים יריב לוין על ההמלצה לחנינה או אי-חנינה (פוליטי)
בבית הנשיא הגיבו למתקפה החריפה של טראמפ: "בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו" | הוסיפו: "ישראל היא מדינת חוק ריבונית" | גורמים בסביבת הנשיא טוענים כי הרצוג, בניגוד לדברי טראמפ, לא הבטיח שתינתן חנינה (בארץ)
נשיא ארצות הברית ממשיך לדרוש חנינה לנתניהו - כולל באמצע המלחמה: בשיחה עם חדשות 12 אמר טראמפ כי הרצוג "חרפה" וכי "אמרתי לו שלא אפגוש אותו" עד שייתן חנינה | עוד אמר טראמפ: "אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה" (מדיני)
תלונה הוגשה למשטרה בקריאה לפתוח בחקירה פלילית נגד היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט בחשד למתן תצהיר שקר, לאחר פרסום פרוטוקולים בהם הביע ספק בהאשמות נגד ראש הממשלה נתניהו | "על דברים כאלה מלפני 10 שנים אני לא פותח חקירה פלילית מול ראש ממשלה", אמר בין השאר בפרוטוקולים (בארץ)
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן • השופט גדעוני קבע כי בן גביר פעל משיקולים זרים בניסיון לסגור חשבון עם החוקרת שהעידה נגד ראש הממשלה | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)
התקיפה הצפויה באיראן עדיין מתמהמת. ראש הממשלה נתניהו צפוי לצאת השבוע לביקור מדיני מיוחד בארצות הברית ולפגוש את נשיא ארה"ב טראמפ | בצל שיחות המו"מ עם איראן, נשיא איראן צייץ היום בנוגע לאיומים הנושבים מכיוון ארצות הברית: "האומה האיראנית אינה סובלת את שפת הכוח" | כל הפרטים (בעולם)
במהלך הדיון במחוזי עימתה התובעת יהודית תירוש את נתניהו עם טענות כתב האישום בפרשת בזק וואלה | בפתח הדיון הציגה תירוש הודעת סמס שכתב סגל לאחר פרסום כתבה בוואלה שביקרה אותו, בה נאמר: “נראה לי שפשוט אתקשר למשפחת נתניהו שתוריד את הידיעה" | כך הגיב נתניהו (בארץ)
לאחר שגם ראש הסגל שלו עוכב השבוע לחקירה, ראש הממשלה נתניהו, יוצא להגנת יועציו ועוזריו ובוחר לתקוף את מערכת אכיפת החוק: "מנסים לסחוט אותם בגללי, הם רוצים לראות מה יש להם בנייד" | צפו בדבריו (חדשות פוליטי)
יו"ר הקואליציה, שמחה רוטמן ומקורבו של גדעון סער מקדמים ב"הליך בזק" את ביטול עבירת הפרת האמונים • למרות הצהרת היוזמים כי החוק לא ישפיע רטרואקטיבית, המהלך עשוי לרוקן מתוכן את האישום המרכזי בתיקי האלפים • "סוף להתעמרות בנבחרי ציבור" (פוליטי, משפט)
יום דרמטי בעדות נתניהו: ראש הממשלה קיבל מעטפה בעיצומו של הדיון וביקש דיון דחוף בדלתיים סגורות - השופטים והפרקליטות התכנסו בלשכה • במקביל, חוקר המשטרה סנ"צ בדימוס נעמן נותר ללא מענה לשאלות השופטים: "מדוע לא הצגתם לנתניהו אף כתבה שתתמוך בשוחד?" • כפי שפורסם בדיווחים מבית המשפט (משפט, פוליטי)
המרוץ לפיצול סמכויות הייעוץ המשפטי בעיצומו - האם אנחנו עדים לשבירת הכלים האחרונה במגרש הפוליטי? | בין דילים פוליטיים חסויים לרפורמות, מוסד היועמ"ש עומד בפני צומת גורלי | ועד כמה כל זה קשור לחוק הגיוס ומשפט נתניהו? (מגזין בבלי)
בעיצומה של העדות בבית המשפט, ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הכל כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי | בתיעוד בלעדי מהשיחה שהגיע לידי "בבלי" נראה הרב אולמן מחזק את נתניהו בצל המשפט המתנהל ומבקש ממנו לעמוד מול הלחצים של הנשיא טראמפ | צפו בשיחה (בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר הבוקר את עדותו בבית המשפט כדי לשוחח עם שליח חב"ד בסידני שבאוסטרליה, הרב יהורם אולמן, חמיו של הרב אלי שלאנגר הי"ד שנרצח בפיגוע הטרור בחוף בונדיי | הוא הביע את תנחומיו ותקף את מדיניותה הרופסת של ממשלת אוסטרליה במאבק באנטישמיות (מדיני)