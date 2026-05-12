נתניהו עובר לחקירה נגדית בתיק 2000 לאחר סיום תיק 4000

בבית המשפט המחוזי בירושלים הסתיימה השבוע החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, המכונה "פרשת בזק-וואלה". לאחר חודשים ארוכים של עימותים משפטיים סביב הטענות בדבר הטבות רגולטוריות שהעניק נתניהו לשאול אלוביץ' בתמורה לסיקור אוהד באתר וואלה, עובר המשפט כעת לשלב הבא - החקירה הנגדית בתיק 2000.

תיק 2000, המכונה גם "פרשת נתניהו-מוזס", עוסק במערכת היחסים בין ראש הממשלה לבין מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס. על פי החשד, הציע מוזס לנתניהו שינוי משמעותי לטובה בסיקור התקשורתי שלו ושל בני משפחתו בכלי התקשורת בשליטתו, ולשינוי לרעה בסיקור יריביו הפוליטיים. בתמורה, על פי הנטען, היה אמור נתניהו לנצל את השפעתו לקדם חקיקה שתטיל מגבלות על עיתון "ישראל היום" ותביא להטבות כלכליות משמעותיות למוזס ולעסקיו.

החקירה הנגדית בתיק 4000, שהתנהלה בחודשים האחרונים, התמקדה בטענות התביעה לפיהן העניק נתניהו הטבות רגולטוריות בשווי מאות מיליוני שקלים לבעלי אתר וואלה לשעבר. על פי כתב האישום, ההתנהלות הניבה לאלוביץ' רווחים בשווי של לפחות 1.8 מיליארד שקל. במהלך החקירה הנגדית עלו קשיים משמעותיים של התביעה לבסס את תזת הסיקור האוהד, כאשר סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, הטיח בחוקרים כי למרות הטענות הקשות, לא הציגו לראש הממשלה ולו כתבה אחת שתתמוך בטענת השוחד.

כעת, עם המעבר לתיק 2000, צפויה התביעה להתמקד בפרשה שונה לחלוטין - העסקה המיוחלת בין נתניהו למוזס. החקירה בתיק זה כללה גם בחינה של הקשר בין אנשי ידיעות אחרונות לח"כ איתן כבל, שנמנה עם יוזמי הצעת חוק שאמורה הייתה להגביל את פעילותו של ישראל היום ובכך להיטיב עם ידיעות אחרונות.