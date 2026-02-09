בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן • השופט גדעוני קבע כי בן גביר פעל משיקולים זרים בניסיון לסגור חשבון עם החוקרת שהעידה נגד ראש הממשלה | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)
יום דרמטי בעדות נתניהו: ראש הממשלה קיבל מעטפה בעיצומו של הדיון וביקש דיון דחוף בדלתיים סגורות - השופטים והפרקליטות התכנסו בלשכה • במקביל, חוקר המשטרה סנ"צ בדימוס נעמן נותר ללא מענה לשאלות השופטים: "מדוע לא הצגתם לנתניהו אף כתבה שתתמוך בשוחד?" • כפי שפורסם בדיווחים מבית המשפט (משפט, פוליטי)
השופטים החליטו להרחיב את ימי הדיונים בתיקי האלפים: עדות ראש הממשלה תישמע שלושה ימים בשבוע - במטרה להאיץ את קצב התקדמות המשפט | בנוסף ביקשו השופטים לבדוק את האפשרות להעביר את העדות לבית המשפט בבית שמש (משפט)