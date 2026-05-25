ברקת הגיע לחזק את נתניהו: 'בדיחה מסוכנת'

שר הכלכלה ניר ברקת הגיע היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי לחזק את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך עדותו. ברקת הגדיר את ההליך המשפטי נגד נתניהו כ"בדיחה", ונתניהו הוסיף והבהיר: "בדיחה מסוכנת".

במקביל, השופטים נעתרו לבקשת ראש הממשלה לקצר את עדותו היום בשעתיים וחצי נוספות, זאת בשל "לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים". הבקשה הגיעה בתום פגישה נוספת שהתקיימה בלשכת השופטים, במהלכה העניק נתניהו סקירות ביטחוניות.

"לא רציתי לחשוף את טקטיקת הבלימה"

במהלך החקירה הנגדית בתיק 2000, המכונה "פרשת נתניהו-מוזס", התמקד התובע יונתן תדמור בשאלה מדוע ראש הממשלה הסתיר את פגישותיו עם ארנון מוזס אפילו מאנשי סודו שניהלו את הלחימה ב'חוק ישראל היום' בכנסת. תדמור תהה מדוע נתניהו לא עדכן את זאב אלקין ויריב לוין על המפגשים, בזמן שהשניים ניסו לשכנע את חבר הכנסת איתן כבל לדחות את ההצבעה.

נתניהו דחה את הרמיזות הפליליות והציג הסבר פוליטי-מבצעי: "לא היה שום תיאום. אני לא רציתי להעביר את החוק, הוא רצה להסיר את החרם ואני לא. בוודאי רציתי לעשות מודיעין ולדעת מה היריב הפוליטי מתכנן. הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה לחשוף את טקטיקת הבלימה".

החשאיות הייתה הכרחית

ראש הממשלה הרחיב על הרציונל שהוביל אותו להסתיר את המהלכים המודיעיניים שלו מול מוזס, והבהיר מעל דוכן העדים כי החשאיות מול שאר חברי הממשלה והקואליציה הייתה הכרחית כדי למנוע הדלפות מוקדמות שהיו מטרפדות את יכולתו לבלום את החוק בשטח.

"אני לא זוכר שעדכנתי באיזשהו שלב", השיב נתניהו לתובע תדמור. "הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה לחשוף לפני מערכת שהופכת יד לרבים מה טקטיקת הבלימה שאתה מנסה לעשות. אם היה לזה סיכוי כלשהו, הסיכוי הזה לא היה מתגבר או מתבטל. אתה מספר לקבוצה קטנה וזה הופך מהר מאוד לפומבי".

כאשר תדמור הקשה ושאל מדוע המידור הוחל גם על שני הגורמים הפרלמנטריים שהיו ממונים מטעמו על ענייני החקיקה, השיב ראש הממשלה בנחרצות: "מאותה סיבה בדיוק. הם פנו אל כבל באופן עצמאי ובכוחות עצמם, והם שכנעו אותו לא ללכת בעקיפת ועדת השרים".

נתניהו הדגיש כי המפגשים עם מוזס לא נועדו לקדם שיתוף פעולה, אלא להפך – לשמש כלי לאיסוף מידע חיוני על צעדיו הבאים של מי שהגדיר כ"יריב פוליטי מוכשר" שאיים על יציבות הממשלה. על פי דבריו, החשאיות הייתה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה הפוליטית שלו להתמודד עם האתגר החקיקתי.

כזכור, בימים האחרונים התמקדה החקירה הנגדית בתיק 2000, שעוסק בטענות לעסקה בלתי חוקית בין נתניהו לבין בעל עיתון ידיעות אחרונות. התביעה מנסה להוכיח כי היו מגעים לקידום חקיקה שתפגע ב'ישראל היום' בתמורה לסיקור חיובי ב'ידיעות אחרונות'. נתניהו מכחיש את הטענות ומציג גרסה של מהלכים פוליטיים לגיטימיים.