שר הכלכלה והתעשייה במתקפה חריפה נגד ערוץ הטלוויזיה בעקבות תחקיר שלטענתו רצוף עיוותים ושקרים • "סטייה בוטה מכללי האתיקה וכשל עיתונאי עמוק" • בכתב התביעה המשתרע על פני 25 עמודים נטען: מדובר במתקפה אובססיבית ושיטתית • כל פרטי הדרמה המשפטית שנפתחה בבית המשפט המחוזי בלוד (בארץ, חוק ומשפט)
50 מיליון ש"ח מכספי הציבור כפרס לרשתות השיווק: השר ניר ברקת יוצא עם יוזמה חדשה ומבטיח להוזיל את המוצרים בסופר| המבקרים מזהירים: מדובר בתרגיל יח"צ יקר בניחוח של פריימריז שלא יוריד את המחירים באמת (חדשות בארץ)
שר בכיר לחץ בטעות על שיחה קולית בקבוצת ווטסאפ פתוחה סמוך לישיבת הממשלה | במשך כ-40 דקות שודרו שיחות פנימיות ועניינים ביטחוניים, כולל שיחה עם שר הביטחון | לשיחה נחשפו מאות משתתפים, חלקם אף הקליטו את הדברים (פוליטי)
לאחר פרסומים לפיהם רכש את אחת המכוניות היקרות בישראל, שר הכלכלה ניר ברקת מבהיר כי המימון לרכב נעשה מכיסו הפרטי וכי אינו מקבל שכר מהמדינה | "אני עובד קשה כיזם הייטק ומשקיע – משרת את הציבור כבר 23 שנה בשקל לשנה" (בארץ, פוליטי)
הממשלה אישרה היום את ההצעה להכרה ביישובי קו הגבול עם לבנון כיישובי עדיפות לאומית | יינתן סיוע ממשלתי כדי לעודד צמיחה דמוגרפית וקליטה של אלפי משפחות חדשות באזור | מדובר במהלך אסטרטגי שמטרתו חיזוק ההתיישבות בגבול הצפון והסיוע יתפרס על פני תחומים מגוונים, כולל תשתיות, חינוך, תעסוקה ודיור (חדשות, פוליטי, בארץ)
למרות דרישת היועמ"שית להחליט באופן מיידי על ועדת חקירה ממלכתית של אירועי מתקפת החמאס, בשמחת תורה - הממשלה דחתה את הקמת הועדה למועד בלתי ידוע, בטענה שעכשיו זה לא הזמן | השר חיים כץ אמר במהלך הדיון בנושא: "רק במדינה של דבילים אלוף לוקח עבורו עורך דין בזמן מלחמה" (חדשות בארץ, פוליטי)