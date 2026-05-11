3 פגישות חשאיות: נתניהו והשופטים בלשכה הסגורה

בהתפתחות חריגה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חשפו השופטים הבוקר (שני) כי התקיימה פגישה נוספת עם ראש הממשלה בלשכתם - השלישית בשבוע האחרון. במקביל, הודיעו השופטים כי הדיון המתוכנן להיום יסתיים בשעה 12:45 בלבד, בעקבות דיון ביטחוני דחוף שיקיים ראש הממשלה בשעות הצהריים.

הפגישות החריגות התקיימו בתוך לשכת השופטים ולא באולם הדיונים הפתוח, מה שמעורר שאלות רבות בקרב משקיפי המשפט. ביום הדיונים האחרון נכנסו ראש הממשלה והצדדים למשפט ללשכה, שם הסביר נתניהו לשופטים את הסיבות להיעדרותו מחלק מהדיונים.

סקירה ביטחונית מפורטת בלשכת השופטים

במהלך הפגישה, העניק ראש הממשלה לשופטים סקירה ביטחונית מפורטת ופירט על המקומות בהם שהה, בין היתר לאחר שחזר מהקריה במהלך יום הדיונים. מטעם הרכב השופטים נמסר כי "מדובר באירוע שאינו שגרתי, ביוזמת ההגנה ובהסכמת כל הצדדים כולל המדינה".

השופטים הבהירו כי "מדובר בראש ממשלה ובהליך המתנהל בתקופת מלחמה, ומטבע הדברים ישנם עניינים בטחוניים שנדרש לעדכן בהם את בית המשפט, בכל הקשור לקיום, ביטול או קיצור דיונים, אף זאת בהסכמת הצדדים". ההסבר מדגיש את האופי החריג של ההליך, המתקיים בצל המצב הביטחוני המורכב.