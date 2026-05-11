היועמ"שית: התנהלות לוין פוגעת בציבור הישראלי

יריב לוין במליאה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה היום (שני) חוות דעת חריפה לבית המשפט העליון, בה היא תוקפת את שר המשפטים יריב לוין ומאשימה אותו בפגיעה בציבור הישראלי. על פי הנמסר, היועמ"שית טוענה כי "התנהלות שר המשפטים ואי שיתוף הפעולה עם נשיא בית המשפט העליון והנהלת בתי המשפט גורמת למחסור חמור בשופטים ופוגעת בציבור הישראלי".

המסמך הוגש בתגובה לעתירות נגד החרם המקצועי שמנהל השר לוין נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כזכור, השר נמנע מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים במשך תקופה ממושכת, תוך שהוא מקדם רפורמות בתקני השיפוט בתחומים נבחרים בלבד. "פועל באופן שרירותי" היועצת המשפטית והנהלת בתי המשפט מבהירות בחוות הדעת כי הודעתו של השר לוין "אינה עולה בקנה אחד עם החובה המוטלת עליו לפעול לכינוס הוועדה לשם בחירת שופטים לכלל הערכאות הדיוניות במהירות הראויה". לדבריהן, אין בהודעת השר כדי ליתן מענה לצו על תנאי שניתן בעתירה. לעיני התיירים ההמומים: שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי | צפו אריה רוזן | 19:13 עוד נטען בחוות הדעת: "הפגיעה במערכת המשפט ובציבור המתדיינים נמשכת, מקום שבו השר פועל לאיוש תקנים באופן שרירותי ושלא בהתאם לצרכי מערכת המשפט". על פי הנמסר, כינוס הוועדה באופן חלקי "אינו מרפא את הנזק לכלל ערכאות השיפוט השונות הנובע מהמחסור החמור בשופטים".

נשיא העליון יצחק עמית ( צילום: פלאש90 )

היועצת המשפטית דורשת מבית המשפט העליון להתערב ולכפות על השר את כינוס הוועדה לבחירת שופטים. לטענתה, המשך המצב הנוכחי פוגע באופן ישיר בציבור המתדיינים ובמערכת המשפט כולה.

בג"ץ צפוי לדון בעתירות בשבועות הקרובים, כאשר השאלה המרכזית היא האם ניתן לכפות על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.