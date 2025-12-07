שר המשפטים הודיע על הגדלה דרמטית של תקני השיפוט בשלושה תחומים מרכזיים: תוספת של 24% לשופטי התעבורה על רקע עלייה במספר ההרוגים בכבישים, 15% לבתי המשפט לענייני משפחה בשל עומס קיצוני, ו-26% לבתי המשפט לנוער בעקבות גידול חד בעבריינות צעירים לאחר מגפת הקורונה ומלחמת התקומה - ויש גם הבהרה חד משמעית (פוליטי)
היועצת המשפטית לממשלה הגישה לבג"ץ את התנגדותה לחוק החדש המשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים | היועצת טענה כי החוק "אינו חוקתי" ופוגע בשלטון החוק ועצמאות בית המשפט, שר החוץ גדעון סער, מיוזמי החוק, זעם על נטילת הסמכות מידי המחוקק (חדשות)
שר החוץ גדעון סער עלה לנאום על החוק שיבטל את הווטו של השופטים במינוי שופטים ותקף את האופוזציה: "על זה אתם מבקשים להמריד את עם ישראל ומאיימים במלחמת אחים ומלחמת אזרחים? לא בכדי הציבור לא נענה לכם ולא יוצא בהיקפים שהוא מחה קודם" (פוליטי)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שיגרה היום מכתב בו היא הבהירה כי אין טעם לבדוק שוב את הטענות נגד השופט יצחק עמית שמועמד לנשיאות העליון | שר המשפטים היה אמור לכנס היום את הוועדה לבחירת שופטים, בה היה צפוי עמית לזכות במושב נשיא העליון, אלא שלוין דחה זאת בעקבות הפרשייה החדשה | כעת מגיעה הודעתה של היועמ"שית שמבהירה: ניתן לכנס את הוועדה (חדשות, פוליטי)