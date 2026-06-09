"הדרת הציבור החרדי ממערך השפיטה": דרישה לשילוב שופטים חרדים

מכתב התראה חריף ודרמטי הוגש הבוקר (שלישי) לנשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, לשר המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת שופטים ח"כ יריב לוין, וליו"ר לשכת עורכי הדין עו"ד עמית בכר. ארגון "אמת ליעקב בישראל" דורש במסמך, שהוגש באמצעות עו"ד מאיר סגל כפנייה למיצוי הליכים בטרם פנייה לערכאות, לתקן באופן מיידי את מה שהוא מגדיר כ"הדרה שיטתית ורבת שנים של הציבור החרדי ממערך השפיטה".

הפנייה מגיעה בעת שבה מתגברת המתיחות בין המערכת המשפטית לציבור החרדי, לאחר שורת פסיקות שנתפסות בקהילה כהתערבות בלתי מידתית באורחות החיים. כעת, דורש הארגון לא רק שינוי בפסיקות, אלא שינוי מבני יסודי בהרכב מערכת השפיטה עצמה.

"פער בולט ובלתי סביר" - 15% מהאוכלוסייה ללא ייצוג

לטענת הארגון, הציבור החרדי מהווה כיום כ-15% מאוכלוסיית המדינה ונוטל חלק נרחב והולך בהליכים משפטיים בכלל התחומים. חרף זאת, בחינה אמפירית של הרכב השופטים מגלה תמונה חריגה של היעדר ייצוג ממשי - לא ברמת רשמים בהוצאה לפועל, לא בבתי דין לעבודה, לא אצל המפקחים על המקרקעין ולא בבתי משפט השלום והמחוזי, ובוודאי שלא בבית המשפט העליון.

במכתב מודגש כי פער זה עומד בניגוד חריף למצבן של קבוצות אוכלוסייה ומיעוטים אחרים בישראל, הזוכים לייצוג רחב בהרבה במערכת השפיטה בכלל הערכאות. התופעה מוגדרת במכתב כ"פגיעה בעקרונות יסוד של שיטת המשפט, באמון הציבור הכללי ובאמון הציבור החרדי בפרט".

כשל דמוקרטי ופגיעה בהליך ההוגן

במכתב מזהירים בארגון מפני "כשל דמוקרטי חמור", ומציינים כי הרשות השופטת אינה מסתפקת עוד בפרשנות החוק אלא הפכה ל"מחוקקת-על" ולרשות מבצעת אקטיבית "דה-פקטו" המכתיבה למשרדי הממשלה כיצד לפעול. כדוגמה, מובאות הפסיקות האחרונות בעניין הטלת סנקציות כלכליות והתערבויות נוספות באורחות החיים של הקהילה החרדית.

הארגון טוען כי כאשר שופטים שאינם מהמגזר קובעים החלטות המשפיעות באופן כה ישיר על הקהילה ומתערבים בנושאים פנימיים רגישים, היעדר הקול החרדי על כס השיפוט מונע מהמערכת להבין לעומק את "אורחות חייו, מנהגיו ורצונותיו" של הציבור החרדי - ציבור בעל מבנה קהילתי ייחודי ומערכת נורמטיבית הלכתית. הדבר, כך נטען, פוגע באיכות ההכרעות, בתחושת הצדק של המתדיינים ובאמון הציבור.