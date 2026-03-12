המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג שיגר מכתב חריג לפרופ' משה כהן אליה שקרא לטראמפ להטיל סנקציות על יצחק עמית | סולברג כתב: "בל נטעה - לחלוק לבטח מותר, אך הנשיא יצחק עמית, איננו טורף, הוא עמית" (בארץ)
יו"ר האופוזיציה לפיד תקף הערב את החלטתו של יו"ר הכנסת אוחנה לא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה | "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע" הצהיר (פוליטי)
בשנים האחרונות, נדמה שהמושגים 'אקטיביזם' ו'שמרנות' הפכו מכלי עבודה משפטיים לכלי נשק בשיח הפוליטי. בכל פעם שבג"ץ פוסל חוק, או שהממשלה מקדמת רפורמה, האוויר מתמלא בהאשמות על 'דיקטטורה שיפוטית' מזה ו'קץ הדמוקרטיה' מזה. אך בתוך הרעש הגדול, נשכחה השאלה היסודית: על מה אנחנו בעצם מתווכחים כשאנחנו מדברים על פרשנות החוק? (חוק ומשפט, פוליטי)
הכנסת חגגה היום יום הולדת 77 ונערך כינוס חגיגי, אליו לא הוזמן כפי הנהוג נשיא בית המשפט העליון, האופוזיציה החרימה את הדיונים ולפיד הגיע לנאום ותקף: "אתם מייצגים רק חצי מדינה", יו"ר הכנסת אוחנה אמר: "הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסתה, מי שמכבד יכובד" | ראש הממשלה אמר: "הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה היא ביטול הדמוקרטיה. צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות" | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
מלחמה חזיתית בצמרת הרשות השופטת: היועמ"שית חושפת מהלך דרמטי לעקיפת השר לוין ופרסום מינוי הנשיא יצחק עמית באמצעות מנהל בתי המשפט. בתגובה חריפה לבג"ץ היא קובעת: "השר פוגע ברשות השופטת, סמכות הרישום תופקע מידיו כדי למנוע כאוס". (חוק ומשפט)
נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שבר שתיקה בריאיון ל'כאן רשת ב'' והאשים את שר המשפטים יריב לוין בבלימת מערכת המשפט. בעוד עמית טוען כי "הכדור לא בשטחו", לוין לא נשאר חייב ושלף את "רשימת החיסול": "תכבד את הממשלה" (בארץ, חוק ומשפט)
נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית התראיין הבוקר באופן חריג לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. אחרי שסיפר סיפור אישי על משפחתו, התייחס לנושאים אקטואליים | כשנשאל על כך שבממשלה לא מכירים בו כנשיא, השיב: "אנחנו נמשיך בדרכנו, אנו נותנים שירות חיוני לאזרחים - כמו מערכת הבריאות" (אנשים)
בהחלטה ארוכה ומנומקת, נציב תלונות הציבור על שופטים מסכם את התלונות שהוגשו כנגד הנשיא יצחק עמית וקבע כי הוא פעל בניגוד עניינים כשקיבל החלטה בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים בזמן שאחיו חבר בנבחרת (חדשות בארץ)
נשיא העליון השופט יצחק עמית הגיב למתקפה החריפה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בה הוא קרא "לדרוס" את נשיא העליון עמית, ואף כינה אותו מגלומן | "הדברים אמנם כוונו כלפי באופן אישי, אולם משמעותם רחבה כהלכה - הם נועדו לפגוע בכל אחד ואחת מאיתנו", הסביר עמית, והוסיף כי המסר המשתמע מהם מבקש לערער על "מעמדם ותפקידם של בתי המשפט במדינה דמוקרטית", טען עמית (חדשות)
בית
המשפט העליון דחה את העתירות נגד מינויו של האלוף דוד
זיני,
לראשות
שירות הביטחון הכללי וקבע כי המינוי כשר | הנשיא יצחק עמית סבר בדעת מיעוט כי החלטת המינוי, במתכונת שבה התקבלה, מעוררת קושי המצדיק הוצאת צו על-תנאי למשיבים לנמק מדוע לא יוחזר עניינו של זיני לוועדה המייעצת (משפט)
הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, החשודה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן ובטיפול לקוי באירוע, שוחררה מאיכילוב ותיקרא להיחקר בימים הקרובים | המשטרה הפיקה את תכולת הטלפון הנייד שלה, שנמצא בחוף הים לאחר היעדרותה | בינתיים, בג״ץ ממשיך לדון במחלוקת על מינוי המלווה לחקירת הפרשה ופוסל את המועמדים שנבחרו ע"י שר המשפטים יריב לוין (בארץ)
לאחר שהממשלה החרימה את הדיון בבג"ץ שעסק בהדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית החליט לבטלו | לדבריו, "אנחנו לא רואים טעם לקיים דיון במעמד צד אחד, מול שער ריק" | לאחר דבריו של עמית התפתחה מהומה באולם (משפט)
פרשת הפצ"רית הולכת ומסתבכת ואין עדיין מועמד מוסכם שיהיה אחראי על החקירה | השר לוין הציע את השופט בן חמו וכעת שופטי בג"ץ דנים בעתירות נגד המינוי וטוענים, כי לא ייתכן שתוך שלושה ימים הצליחו לסיים את הליך המינוי | אדם שישב בקהל, צעק לשופט עמית "עבריין", לאחר מספר דקות שבהן נמשך הכאוס, עמית הורה להוציא את כל הקהל מהאולם (חדשות משפט)
בית המשפט העליון עסק היום בעתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ | העותרים טענו כי המינוי בוצע על ידי ראש הממשלה בניגוד עניינים וכי המועמד נחשב "שותף לדבר עבירה" שהיה צריך לסרב להצעה הלא חוקית לכאורה" | בית המשפט דחה שאלה על השקפותיו הפוליטיות-דתיות של המועמד והדגיש כי אין לשאול אדם על עמדותיו כאשר עוסקים בתפקיד ממלכתי (בארץ, חוק ומשפט)