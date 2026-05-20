ביקורת חריפה

נציב התלונות: השופטים עמית, כבוב וכשר חיללו שבת ללא צורך

השופט קולה קובע: ההחלטה השיפוטית בעתירת ההפגנות ניתנה בשבת ללא דחיפות אמיתית • "היה ניתן למצוא פתרונות דיוניים חלופיים" • ביקורת חריפה על אי-לבישת "הגלימה היהודית" | הדברים המלאים (חוק ומשפט)

השופט אשר קולה (צילום: David Cohen/Flash90)

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, פרסם היום (רביעי) ביקורת חריפה ומנומקת על התנהלות הרכב שופטי בית המשפט העליון שקיבל החלטה שיפוטית בעיצומה של השבת. בהחלטה נקבע כי השופטים יצחק עמית, ח'אלד כבוב ויחיאל כשר פעלו בניגוד לערכי היסוד של מדינת ישראל כאשר קיבלו החלטה בעתירה הנוגעת להפגנות, בזמן שלא התקיימה דחיפות אמיתית.

"התנהלות ההרכב העלתה מספר כשלים", נכתב בהחלטת הנציב. "לא קמה דחיפות במתן ההחלטות במהלך השבת, וכי ראוי וניתן היה למצוא פתרונות דיוניים חלופיים כדי למנוע חילול שבת, ערך יסוד במדינתנו אשר מעוגן בחוק והוכר בפסיקת בית המשפט העליון".

"הגלימה היהודית והגלימה הדמוקרטית"

בדברים חריפים במיוחד, הבהיר השופט קולה את הציפייה מהשופטים בעת קבלת החלטות מסוג זה. "הציפייה מהרכב שופטי בית המשפט העליון הדנים בעתירה מסוג זה, היא שיתעטפו הן 'בגלימתם היהודית' והן 'בגלימתם הדמוקרטית'", נכתב בהחלטה. "הציבור מצפה שהדיון יתנהל תוך הגנה על ערכי היסוד של מדינת ישראל, כשהשבת תהיה נר לרגלם ואבן יסוד להתנהלותם. בענייננו, לא כך נעשה".

הנציב הדגיש כי מדובר בערך יסוד שמעוגן בחוק ומוכר בפסיקה, ולכן היה על השופטים למצוא דרכים חלופיות להתמודד עם העתירה מבלי לפגוע בקדושת השבת. על פי הבירור שנערך, לא התקיימה דחיפות ממשית שהצדיקה את קבלת ההחלטה במהלך השבת עצמה.

