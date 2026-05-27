מהפכה משפטית שקטה מתרחשת בשבועות האחרונים בתחום התחבורה הציבורית, לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע עיקרון משפטי חדשני שמשנה לחלוטין את מאזן הכוחות בין הנוסעים לבין חברות האוטובוסים. נוסע השוקל להגיש תביעה קטנה בשל עיכובים או דילוג על תחנות, חייב מעתה לדעת: עצם פתיחת ההליך המשפטי תאפשר לחברת האוטובוסים גישה ישירה לנתוני הנסיעה שלו ברב-קו.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט ארנון דראל, קיבל את עתירתן של תשע מחברות התחבורה הציבורית הגדולות בישראל – ובהן 'אלקטרה אפיקים', 'מטרופולין', 'קווים' ו'נתיב אקספרס'. בפסק הדין ביטל השופט באופן רשמי הנחיה קודמת של משרד התחבורה, אשר חסמה בפני החברות את הגישה לנתוני הנוסעים למטרות משפטיות.

הרקע: תלונה שהובילה לאיסור גורף

השתלשלות האירועים החלה כאשר נוסע שניהל הליך משפטי נגד חברת תחבורה, גילה כי זו שלפה ללא אישורו את היסטוריית הנסיעות המלאה שלו ממסלקת הרב-קו והציגה אותה כראיה בכתב ההגנה. הנוסע פנה בתלונה לרשות להגנת הפרטיות, ובעקבות כך פרסם משרד התחבורה נוהל גורף האוסר על החברות להשתמש בנתונים אלו בבתי המשפט.

איסור זה יצר קושי משמעותי עבור המפעילות: כדי להוכיח בערכאות כי האוטובוס אכן הגיע ליעדו או שהתובע כלל לא נכח בתחנה, נדרשו החברות לפנות לשופט בכל תביעה קטנה בנפרד, על מנת לקבל צו שיפוטי מיוחד שיורה למשרד התחבורה לחשוף את המידע. חברות התחבורה, שסירבו להשלים עם הנטל הבירוקרטי, עתרו למחוזי וטענו כי מדובר במגבלה בלתי מידתית הפוגעת בזכות היסוד שלהן להליך הוגן.

העיקרון המשפטי: 'הסכמה משתמעת'

משרד התחבורה והרשות להגנת הפרטיות הבחינו בין פנייה עצמאית של אזרח לשירות הלקוחות לבין גרירת החברה לדיון בבית משפט פומבי. אולם השופט דראל דחה את עמדת המדינה וקבע עיקרון משפטי ברור: ברגע שאזרח בוחר להביא את טענותיו בפני ערכאה משפטית, הוא נותן בכך 'הסכמה משתמעת' לחשיפת הנתונים הרלוונטיים לתיק.

על פי הפסיקה, תובע אינו יכול 'להחזיק את הקלפים קרוב לחזה' ולמנוע מהצד שכנגד את הכלים הבסיסיים לבירור האמת ולהתגוננות. המדינה – משרד התחבורה והרשות להגנת הפרטיות – הפסידה במאבק העקרוני וחויבה לשלם לחברות התחבורה הוצאות משפט בגובה 20 אלף שקלים.

גבולות הגזרה: הגנת הפרטיות נשמרת

לצד ההקלות המשמעותיות לחברות האוטובוסים, פסק הדין מציב גבולות ברורים ומבהיר כי אין מדובר באישור גורף לחיטוט חופשי בהיסטוריית הנוסעים. הגישה לנתוני הרב-קו מותרת אך ורק לגבי מידע הקשור במישרין ובאופן ספציפי לאירוע נשוא התביעה.

יתרה מכך, תובע הסבור כי חשיפת המסמכים עלולה לפגוע בפרטיותו באופן בלתי מידתי, או לחשוף מידע רגיש שאינו קשור לתיק, רשאי לפנות לשופט הדן בתיק בבקשה להשמיט פרטים מזהים או להטיל צו איסור פרסום על הנתונים. בכך נשמרת רשת ביטחון משפטית לנוסעים.

המשמעות המעשית לנוסעים

המשמעות המעשית מעתה והלאה ברורה: כרטיס הרב-קו הופך לראיה מרכזית ונגישה, שתוצג בבית המשפט כמעט בכל תביעה צרכנית נגד חברות האוטובוסים. נוסע השוקל להגיש תביעה בשל עיכוב או דילוג על תחנה, חייב לקחת בחשבון כי חברת האוטובוסים תוכל לעיין בהיסטוריית הנסיעות שלו ולהציגה כראיה להגנתה.