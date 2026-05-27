קצינים בכירים במשטרה מתמרדים נגד מבצע מעצרי תלמידי הישיבות

טלטלה עמוקה נרשמת בימים האחרונים בתוך שורות משטרת ישראל, כאשר קצינים בדרגי ביניים מביעים ביקורת חריפה וחסרת תקדים כלפי ההחלטה לצאת למבצע מעצרים רחב היקף נגד תלמידי ישיבות ואברכים מהמגזר החרדי. לאחר הפרסום כי המשטרה נערכת להוציא לפועל את המבצע בשיתוף פעולה עם המשטרה הצבאית.

בשיחות סגורות שנחשפו ע"י כתב 'קול ברמה' קובי ישראלי, נשמעים קצינים בכירים כשהם מטיחים האשמות קשות כלפי הפיקוד העליון ומביעים תרעומת עמוקה על מה שהם מגדירים כ"תזמון פוליטי" של המהלך. הקצינים מזהירים מפני סכנות מבצעיות הטמונות באירוע, שעלול להצית הפרות סדר המוניות ולפגוע במאבק בפשיעה הגואה.

"מאוד מוזר התזמון של המבצע"

במהלך שיחה סגורה ומתוחה, תהה קצין משטרה בדרגת רפ"ק על המניעים העומדים מאחורי המהלך בעיתוי זה. "מאוד מוזר התזמון של המבצע הזה. האם זה קורה בגלל שאנחנו קרובים לבחירות? מה קרה שדווקא עכשיו המשטרה נזכרה לטפל בעריקים? עד היום לא היו כמויות של עריקים שהסתובבו בתל אביב ובשאר הערים?", תהה הקצין.

הקצין לא היסס להפנות אצבע מאשימה ישירה כלפי מקבלי ההחלטות. "חד משמעית יש פה כוונות לא טובות וניסיון למצוא חן בעיני שכבה מאוד מסוימת באוכלוסייה", הוסיף בחריפות.

"מטורף מי שקיבל את ההחלטה"

קצין נוסף בדרגי הביניים החריף את הטון ותקף את הפיקוד הבכיר בצורה חסרת תקדים. "מטורף מי שקיבל את ההחלטה לצאת למבצע הזה. לא תהיה לנו היכולת לטפל בכל הפרות הסדר שיתפתחו, ובאותה העת לתן מענה לגל הפשיעה הגואה ברחבי המדינה", מסר הקצין בחריפות.

מעבר לביקורת, הקצין אף חשף את תוכניותיהם של חלק מהכוחות הפועלים בשטח. "אני שם את הדברים על השולחן ואומר בצורה ברורה: אנחנו נעשה הכול כדי להישאר פאסיביים, ונתערב רק אם תתפתח מהומה אלימה מול שוטרי המשטרה הצבאית", הבהיר.

רקע: גל מעצרים ותגובות חריפות

המבצע המתוכנן מגיע על רקע גל מעצרים של תלמידי ישיבות ואברכים בימים האחרונים. כפי שדיווחנו, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הורה לנציגי התנועה ברשויות המקומיות להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם נציגי המשטרה, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה.

גם יו"ר יהדות התורה ח"כ הרב יצחק גולדקנופף הוציא הודעה חריפה בעקבות המעצרים. "מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי", מסר.

במקביל, דובר תנועת ש"ס אשר מדינה תקף בחריפות את המפכ"ל בריאיון לרדיו 'קול חי'. "המפכ"ל משתמש במשטרה כדי להחניף", טען מדינה, והוסיף כי "היעד הנוסף: שליטה על מינוי תשעה שופטי עליון".

מחאות בשטח

בשטח נרשמות מחאות סוערות בעקבות המעצרים. באחד המקרים, שוטר נאלץ להתחנן בפני מפגינים במודיעין עילית ולהבהיר כי "לא עיכבתי, רק דוח תנועה". "הוא קיבל דוח תנועה, זה כל הסיפור", מסר הקצין למפגינים שהתאספו במקום לאחר הזעקה במערכת 'צבע שחור'.

יצוין כי המשטרה מנקטת בטקטיקות שונות למעצר תלמידי ישיבות, לרבות שימוש בניידות סמויות ומארבים מתוכננים. הביקורת הפנימית בשורות המשטרה מצטרפת לביקורת הציבורית והפוליטית הרחבה על המהלך, ומעלה סימני שאלה לגבי המשך ביצועו בשטח.