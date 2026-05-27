חברת הכנסת מרב מיכאלי פנתה היום (רביעי) ביוזמה חריגה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בדרישה דחופה להקפיא באופן מיידי את תוכנית חלוקת תלושי המזון של מפלגת ש"ס. לטענתה, מדובר בשוחד בחירות גס ובניסיון לעקוף את חוקי מימון המפלגות ערב הבחירות לכנסת.

הפנייה מגיעה בעקבות דיווחים על כך שמפלגת ש"ס קיבלה בימים האחרונים "אור ירוק" ממשרד האוצר לקדם מחדש את תוכנית הדגל שלה לחלוקת תלושי מזון בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. כזכור, רק בשנה שעברה בלם משרד האוצר את יציאתה לפועל של אותה תוכנית בדיוק, אך כעת נמסר כי במשרדי הממשלה הרלוונטיים שוקדים על גיבוש התוכנית מחדש.

"חלוקת הטבה כלכלית ממותגת פוליטית"

במכתבה החריף, טוענת מיכאלי כי חלוקת הטבה כלכלית ישירה המזוהה וממותגת פוליטית כ"פרויקט הדגל" של מפלגה ספציפית רגע לפני פתיחת הקלפיות, מעלה חשד כבד להפרה גסה של חוק העונשין. "אם התוכנית תצא לפועל, התלושים יוענקו לאזרחים בימים שלפני הבחירות", כתבה מיכאלי.

לטענתה, המהלך מהווה הפרה של סעיף 122 לחוק העונשין (שוחד בחירות), של חוק הבחירות (דרכי תעמולה) שאוסר מתן מתנות בתעמולה, ועקיפה דה-פקטו של חוק מימון מפלגות. "הדרג המקצועי במשרדי האוצר והמשפטים קבע בעבר, פעם אחר פעם, כי הדרך השוויונית לסייע לנזקקים היא באמצעות קריטריונים אובייקטיביים ובפרסום מערכי הרווחה הקבועים", הדגישה.

חשד לתפירה למגזר החרדי

מיכאלי מעלה חשד מהותי כי התוכנית תיתפר למידותיו של המגזר החרדי, בסיס התמיכה האלקטורלי של ש"ס, תוך קיפוח אוכלוסיות נזקקות אחרות. היא מפנה לגלגוליה הקודמים של התוכנית ומציינת כי בחלוקת התלושים ב-2021, נקבע כקריטריון זכאות עיקרי הנחה של 70% בארנונה - הנגזר ממספר הנפשות במשפחה ומכוון במדויק לאוכלוסיית אברכים מרובי ילדים.

"בפועל, רק 16% מאלו המוגדרים נזקקים על בסיס מדדי ביטחון תזונתי מקצועיים של משרד הרווחה זכו לאותם תלושים", טענה מיכאלי במכתבה. היא הוסיפה כי "הצעד הנוכחי מצטרף לדפוס חוזר ונשנה של שימוש מפלגת ש"ס במשאבי שלטון לצורכי תעמולה".

התייחסות לתקדימים קודמים

במכתבה, מפנה מיכאלי לתקדימים קודמים ומציינת כי בערב הבחירות לכנסת ה-24 ב-2021 הזרים יו"ר ש"ס אריה דרעי 700 מיליון שקל לאוכלוסייה החרדית בכסות של "ביטחון תזונתי", תוך שמענקים אלו הוצגו בקמפיין הבחירות כמתנות מטעם המפלגה. "בסבבי בחירות קודמים אף קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז כי קמפיינים של ש"ס הבטיחו מתנות אסורות בתמורה להצבעה", כתבה.

מיכאלי דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה להורות על הקפאת הקצאת התקציב וחלוקת התלושים עד לאחר הבחירות לכנסת, להנחות את משרד האוצר להעביר את כלל הסיוע התזונתי אך ורק דרך צינורות הרווחה המקובלים ללא מיתוג פוליטי, ולהורות על פתיחה בבדיקה של נסיבות שינוי עמדת משרד האוצר.

משרד האוצר: "אין שינוי בעמדה"

בתגובה לפרסומים ולטענות, נמסר ממשרד האוצר כי "אין שינוי בעמדה כפי שהוצגה עד כה בעניין הזה, לפיה, בין היתר, על התמיכה להיעשות באמצעות משרד הרווחה ותחת עקרונות שישרתו את אוכלוסיית מוכרי הרווחה ואוכלוסיית הנזקקים לבטחון תזונתי בלבד".

יצוין כי ההתפתחות הנוכחית מגיעה בעקבות פגישה שנערכה בין נציגי ש"ס לבין הממונה על התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר, שנכנס לתפקידו לפני מספר חודשים. גורמים פוליטיים רואים בכך שינוי מגמה של משרד האוצר, לאחר שרק בשנה שעברה בלם את יציאתו של המיזם לפועל.

גורמים במערכת דוחים את טענותיה של מיכאלי על הסף, וטוענים כי מדובר ביוזמה שדרעי ניסה לקדם עוד מראשית הקדנציה ואף הכניס אותה לתוך ההסכם הקואליציוני. העיכוב חל מהתנגדות של פקידים במשרד האוצר וכעת עם ההגעה להבנות מן הראוי לקדם את התוכנית למען הנצרכים לה.