גורם באוצר זייף מסמך רשמי למען הגננות החרדיות

ח"כ משה גפני ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

פרשה חריגה וחסרת תקדים נחשפה אמש (שלישי) במשרד האוצר, כאשר התברר כי גורם עלום ערך מסמך רשמי והשמיט ממנו במכוון את התנגדויותיהם של פקידים באגף התקציבים להעלאת שכרן של הגננות החרדיות. המסמך המצונזר הועבר למשרד החינוך לקראת ישיבה מכרעת בלשכת המנכ"ל מאיר שמעוני, והוביל לטלטלה במשרד.

הפרשה מתרחשת על רקע מהלך שאושר בתחילת השנה בממשלה, שנועד לאפשר העלאת שכר הגננות החרדיות במסגרת פעילות משותפת של יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני עם השר לשעבר חיים ביטון. אולם כעת מתברר כי הפקידים באוצר מנסים להתנגד להרחבת המהלך, ומצריכים את הדרג הפוליטי למצוא דרכים יצירתיות להחלת העלאת השכר. מכבש לחצים כבד מול התנגדות פקידותית על פי הדיווחים, גורמים מפעילים בתקופה האחרונה מכבש לחצים כבד במטרה להחיל את תוכנית "אופק חדש" על הגננות החרדיות המועסקות במסגרת "החינוך המוכר שאינו רשמי". המהלך נועד לשפר את תנאי השכר והתעסוקה של אלפי גננות המועסקות במערכת החינוך החרדית, במסגרת ההסכמה הממשלתית שהושגה בתחילת השנה. גולן מנסה לתקן את הנזק: "החרדים פסלו את עצמם" דוד קליין | 10:21 אך הפקידים באגף התקציבים מיד הכינו נייר עמדה מפורט לצורך סיכול המהלך. במסמך המקורי נכתב כי הנתונים חלקיים ביותר וכי "אין מקום בעת זו לקדם מהלך זה". הסעיפים הקריטיים הללו כללו התנגדות מפורשת של כמה פקידים בכירים באגף התקציבים, בטענה כי המהלך אינו מבוסס על נתונים מספקים.

גן ילדים ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

הגורם המסתורי שמחק את ההתנגדויות

לאחר שהגורם המסתורי באוצר בחר למחוק מהנוסח הסופי את שני הסעיפים הקריטיים. המסמך המצונזר הועבר למשרד החינוך ללא ההתנגדויות המקצועיות, תוך יצירת רושם כאילו אין התנגדות מצד הדרג הפקידותי באוצר. אך כאשר הגורמים המנסים להתנכל לחינוך החרדי גילו את המהלך, הם הגדירו זאת כ"התערבות בוטה ופסולה בעבודת הדרג המקצועי של משרד האוצר".

הפרשה מעלה שאלות קשות לגבי האופן שבו מתנהלים הליכי קבלת החלטות תקציביות במשרד האוצר, ובמיוחד כאשר מדובר בנושאים הנוגעים לציבור החרדי. המתח סביב תקציבי החינוך החרדי אינו חדש, אך המקרה הנוכחי של זיוף מסמך רשמי מהווה תקדים.

רקע: ההסכמה הממשלתית מתחילת השנה

בתחילת השנה הנוכחית אושר בממשלה תקציב שנועד לאפשר עדכון פרופיל תקצוב הגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי מוותק של 12 שנים ל-16 שנות ותק. ההחלטה הושגה בפעילות משותפת של יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני עם השר חיים ביטון, ונועדה ליצור התאמה מיטבית בין התקצוב הציבורי לבין נתוני הגננות בפועל.

במסגרת ההחלטה, משרד החינוך אמור לפעול לפתיחת תיקים מקוונים לכלל גננות המוכש"ר, במהלך הדרגתי שיימשך עד לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז. המהלך אמור לאפשר קליטת נתוני הגננות ודיווח משרות באופן שוטף, ובכך להוביל להעלאת שכר רטרואקטיבית החל משנת הלימודים הנוכחית.

אולם כעת מתברר כי הפקידים באוצר מנסים לסכל את יישום ההחלטה הממשלתית. הדרג הפוליטי, רואה בכך נסיון נוסף להתנכל לתקציבי החינוך החרדי, ומנסה דרכים יצירתיות להתגבר על ההתנגדות הפקידותית.