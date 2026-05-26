"אותך יזרקו ראשון": מלכיאלי תוקף את מפכ"ל המשטרה

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה נגד מפכ"ל המשטרה דני לוי, בעקבות המשך מעצרי תלמידי ישיבות בידי כוחות המשטרה. בהודעה נוקבת, האשים מלכיאלי את המפכ"ל בהתעמרות בלומדי תורה ממניעים פוליטיים לקראת הבחירות.

"המפכ"ל דני לוי - גיבור על חלשים", טען מלכיאלי בהודעתו. "פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ"שית, כדי להחניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות".

"במקום לטפל בפשיעה - אתה מתעמר בלומדי תורה"

מלכיאלי המשיך והאשים את המפכ"ל בהזנחת תפקידו האמיתי. "במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתעמר בלומדי תורה ולהשליך אותם לכלא והכל ממניעים פוליטיים", מסר ח"כ ש"ס.

התקפתו של מלכיאלי מגיעה בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבה במארב משטרתי שהוצב על כביש 383 בין בית שמש למושב תירוש. כפי שפורסם, השוטרים הטעו את הבחור בטענה שמדובר רק בזימון, אך בפועל ביצעו מעצר מתוכנן. ובעקבות שורת מעצרים ועיכובים שביצעה המשטרה לאחרונה.

את דבריו החריפים סיים ח"כ מלכיאלי באזהרה ישירה למפכ"ל: "תדע שאותך יזרקו הראשון מהתפקיד. בושה וחרפה".

סערה בצמרת המשטרה

כפי שדווח, בישיבת סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה פרצה סערה סביב הנושא. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן אף התנגד לדרישת הצבא להעמיד כוחות, וטען: "הצבא גורר אותנו לתוך אירוע שבו אנחנו מתעסקים בעריקים".

במקביל, ח"כ משה אבוטבול פנה לשר בן גביר בעקבות מכת גניבות מזוזות ותפילין בבית שמש, ותקף את המשטרה על כך שהיא מקדישה משאבים למעצרי בני ישיבה במקום להתמקד בפשיעה האמיתית.

יצויין כי גם ביטאון ש"ס 'הדרך' יצא הבוקר במאמר מערכת חריף תחת הכותרת "מסע הציד", בו נכתב: "התוכנית המזעזעת שנחשפה, בדבר כוונת הצבא לבצע מעצרים יזומים ומתוכננים מראש של בחורי ישיבות, היא חציית קו אדום. אין הגדרה אחרת לתוכנית הנבזית מלבד מסע ציד מכוון".