צוות החקירה אשר חקר את פרשת הפ"צרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - פרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, סיים את פעולות החקירה העיקריות | המפכ"ל הורה להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים, ובהתאם לחוות דעתה לגורם בדיקה חיצוני וזאת בשל החשש מניגודי עניינים (משטרה)
הרב מנחם ברדוגו, משליחי חב"ד באופקים ומנהל "כולל תפארת זקנים" בשכונה לבני גיל הזהב, סיפר כי השוטר איתמר אלוס ז"ל, גיבור המלחמה שנפטר בשבת האחרונה בדמי ימיו, נמנה עם משתתפי הכולל | אלוס עצמו שיתף: "לימוד התורה נותן כוח נפשי" (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק הערב נר ראשון של חנוכה במכללה הלאומית לשוטרים, והתייחס לפיגוע הנורא באוסטרליה ולאנטישמיות במדינה | ראש הממשלה הזכיר גם את השוטר רני גווילי, החלל החטוף האחרון שנותר בעזה (חדשות)
אחרי שנחקר אמש במח"ש בפעם השנייה למשך שעות ארוכות, המפכ"ל החליט להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כמפקד להב 433 | מדוברות המשטרה נמסר כי "מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי, עומד על החלטתו שניצב מני בנימין יחזור לתפקידו כר' להב, בכפוף להגבלות שהוטלו עליו" (משטרה)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זעם בפגישתו עם קציני משטרה בכירים על החלטת המפכ"ל שלא לאפשר התערבות של השופט קולה בחקירה | "אנחנו לא רפובליקת בננות", אמר בן גביר לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה (פוליטי)
חבר קבינט המלחמה, השר איתמר בן גביר, הכריז במהלך טקס הרמת כוסית במשטרה: " נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים| לדבריו: "התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה" • צפו (בארץ)
טקס הענקת דרגות לקצינים שהיה אמור להיערך מחר לרגל חג ראש השנה, בוטל בעקבות עימות בין השר לביטחון לאומי בן גביר למפכ"ל דני לוי | ההחלטה נובעת מסירובו של בן גביר לחתום על חלק מהמינויים | הרקע: דבריו של המפכ"ל שבו אמר כי במקרה של משבר חוקתי לא תפעל המשטרה בהתאם להנחיות השר (משטרה)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והמפכ"ל רב ניצב דני לוי, שוקלים להזיז מתפקידו את מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף ולהעבירו לתפקיד הפרויקטור בחברה הערבית | במשטרה מכחישים: "מדובר בפייק ניוז, שהוא פרי דמיונם של המפרסמים" (משטרה)
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פנה למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דניאל לוי, בדרישה לספק הבהרות בנוגע לקידומה של חוקרת בתיקי נתניהו ומי שהעידה בין היתר במשפטו |למרות דרישת השר, במשטרה הבהירו כי הקידום נבחן ואושר כחוק, ולא צפוי להשתנות (בארץ, פוליטי)
מפכ״ל המשטרה, דני לוי הודיע כי יחזיר את נצ״מ אבישי מועלם לשירות במשטרת ישראל | השר בן גביר: "מדובר בקצין מוערך, עתיר ניסיון, שפעל שנים רבות למען ביטחון אזרחי ישראל - וסבל מרדיפה מצד שירות הביטחון הכללי" (משטרה)