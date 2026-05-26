דרעי מברך את נשיא ארגנטינה מיילי על תמיכתו בעולם התורה

יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי שיגר מכתב ברכה מיוחד לנשיא ארגנטינה חאבייר מיילי, בו הביע הוקרה עמוקה לעמידתו האיתנה לצד מדינת ישראל ועולם התורה. המכתב הועבר באמצעות ח"כ ארז מלול במהלך טקס רשמי לציון יום העצמאות של הרפובליקה הארגנטינאית.

באירוע המכובד, שהתקיים בנוכחות שגריר ארגנטינה בישראל הרב שמעון אקסל וחניש, דיפלומטים וראשי הקהילה היהודית יוצאי ארגנטינה, הקריא ח"כ הרב מלול את מכתב הברכה של יו"ר ש"ס, שבו הביע את הערכתו המיוחדת למנהיג הארגנטינאי. "בשם תנועת ש"ס ובשמי האישי, הנני מבקש להביע את ברכותיי החמות לרגל יום העצמאות של ארגנטינה", כתב דרעי במכתבו. "כידוע, ארגנטינה תופסת מקום חשוב בלב העם בישראל, ואנו מוקירים את הידידות האמיצה והקשרים ההולכים ומתחזקים בין המדינות". יו"ר ש"ס הדגיש במכתבו את התמיכה הברורה והאמיצה של הנשיא מיילי במדינת ישראל בתקופה מורכבת זו, ואת מחויבותו העמוקה לחיזוק הקשרים בין המדינות והעמים. "ברצוני להביע הערכה מיוחדת לכבוד נשיא ארגנטינה חאבייר מיילי על עמידתו האיתנה לצד מדינת ישראל", נכתב במכתב.

המכתב המלא של יו"ר ש"ס לשגריר ארגנטינה

הוקרה לביקור ההיסטורי בישיבת חברון

נקודת השיא במכתב הברכה הייתה ההתייחסות לביקורו ההיסטורי של הנשיא מיילי בישיבת חברון המעטירה - 'כנסת ישראל'. "אנו מוקירים ומעריכים עד למאוד את ביקורו המרומם וההיסטורי של הנשיא בישיבת חברון המעטירה", כתב דרעי, "אשר ביטא בצורה המרגשת ביותר את היותו מנהיג דגול העומד לימין עולם התורה מתוך הוקרה עמוקה ללומדיה וחיבור לערכי הנצח של העם היהודי".

כזכור, נשיא ארגנטינה ביקר בישראל בחודשים האחרונים, במהלכם הגיע להיכל ישיבת חברון ואף חזר פעמיים לתפילה בכותל המערבי. במהלך ביקורו האחרון בכותל, מסר הנשיא: "כמו שהמכבים ניצחו בעבר כך עם ישראל ינצחו את האויבים כעת".

הערכה לפעילות ח"כ מלול

במכתבו ציין דרעי גם את פעילותו הברוכה של ח"כ ארז מלול, לשעבר יו"ר קבוצת הידידות ישראל-ארגנטינה בכנסת. "הזדמנות זו גם ראויה לציון פעילותו הברוכה של חבר הכנסת הרב ארז מלול, אשר פעל רבות לחיזוק הקשרים הפרלמנטריים והידידותיים בין המדינות מתוך מסירות והערכה הדדית", נכתב במכתב.

ח"כ מלול, שהשתתף כנציג הכנסת בטקס הרשמי, הביע את הערכתו לעמידתה האיתנה של ארגנטינה לצד ישראל. "מדינת ישראל מעריכה ומוקירה עמוקות את עמידתה האיתנה של ארגנטינה לצידנו בזירות הבינלאומיות המורכבות", אמר מלול. "עבור מדינת ישראל, הקהילה היהודית בארגנטינה היא נכס אסטרטגי יקר ערך וגשר לאמריקה הלטינית כולה".

ח"כ מלול הוסיף: "אנו מחבקים את הקהילה הארגנטינאית ומעריכים את תרומתה ארוכת השנים לעם היהודי כולו. זכות גדולה הייתה עבורי לייצג את כנסת ישראל בערב מיוחד זה, המבטא את האחווה העמוקה בין העמים ואת המחויבות שלנו לאחינו בתפוצות".