חאבייר מיליי הוא נשיא ארגנטינה מאז דצמבר 2023, כלכלן ופוליטיקאי ליברטריאני שהפתיע את העולם בניצחונו בבחירות. מיליי נודע בעמדותיו הכלכליות הקיצוניות ובתמיכתו הנחרצת במדינת ישראל, והפך לאחד מידידיה הבולטים ביותר בזירה הבינלאומית. במהלך כהונתו, הוא מוביל רפורמות כלכליות נרחבות במטרה להציל את ארגנטינה ממשבר כלכלי ממושך, תוך שהוא מתמודד עם התנגדות פנימית ואתגרים דיפלומטיים.

ביקורו ההיסטורי של מיליי בישראל ביוני 2025 היווה נקודת שיא ביחסים בין שתי המדינות. הנשיא הארגנטינאי נחת בישראל והגיע ישירות לתפילה בכותל המערבי, בצעד סמלי שהדגיש את קשרו העמוק למדינת ישראל. במהלך הביקור, מיליי נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והכריז על "הסכמי יצחק" - יוזמה דיפלומטית חדשה בדומה להסכמי אברהם. הוא גם נשא נאום נלהב במליאת הכנסת, בו הצהיר: "אחיי ואחיותיי, ארגנטינה עומדת לצידכם בימים קשים אלה", ותקף את היחס כלפי ישראל בעולם.

הנשיא הרצוג העניק למיליי את עיטור הנשיא - העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל, כהוקרה על פועלו למען ישראל ותמיכתו הנחרצת. במהלך ביקורו, מיליי השתתף בהקלטת טקס המשואות לחגיגות יום העצמאות, ביקר בישיבת חברון, ונפגש עם משפחות חטופים. הביקור כלל גם הכרזה על פתיחת קו תעופה ישיר של אל על לבואנוס איירס, צעד שמחזק את הקשרים הכלכליים והתיירותיים בין המדינות.

מיליי הכריז על כוונתו להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים, צעד שעורר התלהבות בישראל. במפגש עם שר החוץ גדעון סער, הנשיא הארגנטינאי הבטיח כי יחנוך את השגרירות בירושלים במהלך ביקורו הבא בישראל באביב 2026. עם זאת, התוכנית נתקלה בעיכובים בעקבות סכסוך נפט חריף עם בריטניה על איי פוקלנד, שאילץ את מיליי לתעדף אינטרסים לאומיים וכלכליים ולהקפיא זמנית את ההבטחה הדיפלומטית.

במישור הפנימי, מיליי מוביל מהפכה כלכלית ליברטריאנית שנויה במחלוקת. בבחירות האמצע שהתקיימו בארגנטינה, הנשיא זכה לניצחון סוחף שהעניק לו לגיטימציה להמשיך בדרך הכלכלית הקיצונית. הפזו הארגנטיני זינק ב-10% לאחר הניצחון, כשהשוק מגיב בציפייה לרפורמות כלכליות. למרות ההפגנות וההתנגדויות של חלק מהארגנטינאים, הבחירות הוכיחו שהעם תומך בכיוון שהוא מוביל. ארה"ב התנתה סיוע כלכלי בסך 40 מיליארד דולר בהמשך הרפורמות.

מיליי ידוע גם בקשריו עם חסידות חב"ד והערכתו לרבי מליובאוויטש. הוא הפתיע כשהתייצב בחשאיות בהתוועדות בבואנוס איירס לקראת יום ההילולא של הרבי, והעניק לנתניהו מתנה ייחודית הקשורה לרבי. בפגישה עם ראש הממשלה, מיליי שמע סיפור מרתק על פגישתו הבלתי נשכחת של נתניהו עם הרבי לפני עשרות שנים. בהוראתו הישירה של מיליי, ממשלת ארגנטינה חשפה מסמכים היסטוריים שהוכיחו שארגנטינה ידעה היטב היכן נמצא ג'וזף מנגלה, "מלאך המוות" מאושוויץ, אך לא עשתה דבר כדי להביא למעצרו.

הנשיא הארגנטינאי זכה לתמיכה בינלאומית מצד דונלד טראמפ, שמיהר לברך אותו על ניצחונו בבחירות האמצע. מיליי נודע גם בסגנונו הישיר והבלתי שגרתי, כפי שהתבטא בקריאתו במדריד "להחטיף" לראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז, אמירה שגררה אירוע דיפלומטי בין המדינות. למרות המחלוקות, מיליי ממשיך לקדם את חזונו הכלכלי והדיפלומטי, תוך שהוא מחזק את מעמדה של ארגנטינה כידידה נאמנה של ישראל בזירה הבינלאומית.

באפריל 2026 הוא ביקר בישיבת כנסת ישראל - חברון, שם התקבל על ידי ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן. מיליי נאם בספרדית בפני למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת חברון וחתם את הביקור ההיסטורי ביותר שיגע עולם הישיבות בישראל מימיו.