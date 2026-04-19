מיליי נחת בישראל והגיע ישירות לכותל המערבי

חאבייר מיליי בכותל ( דוברות )

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, נחת היום (ראשון) בישראל לביקור ממלכתי שמוגדר בירושלים כ"משמעותי ביותר". מדובר בביקורו השני של מיליי בישראל מאז כניסתו לתפקיד, כאשר הפעם הוא מגיע עם סדר יום דיפלומטי צפוף ומסרים ברורים של תמיכה במדינת ישראל.

הנשיא הארגנטינאי, המלווה בשגרירו בישראל, הגיע ישירות משדה התעופה לרחבת הכותל המערבי לתפילה. לבקשת הנשיא, לא נערך טקס חגיגי בשדה התעופה, והוא העדיף להתחיל את ביקורו במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. הנשיא אמר בפתיחת ביקורו בכותל: ​"חזוני למדינה מבוסס על ערכי המוסר והאמונה, על צדק ועל המורשת היהודית. אימוץ חוקי האל וקידוש החירות, החיים והקניין הפרטי הם המפתח לשגשוגנו. רק כיבוד חוקים אלו יביא לנו חופש אמיתי – פיזי ורוחני ויבנה גן עדן עלי אדמות". בסיום הביקור נשא הנשיא תפילה אישית, קיבל מרב הכותל את ספרו 'אבני דרך' לחגי ישראל באנגלית וחתם בספר המבקרים.

( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

הכרזה על 'הסכמי יצחק' - יוזמה דיפלומטית חדשה

גולת הכותרת של הביקור תהיה הכרזה משותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארגנטינה על יוזמה מדינית חדשה שזכתה לשם הסמלי "הסכמי יצחק", בדומה להסכמי אברהם המפורסמים. מטרת היוזמה, שהיא פרי הגותו של הנשיא הארגנטינאי, היא לכונן ברית אסטרטגית בין ישראל למדינות דרום אמריקה, בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית.

היוזמה צפויה לחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית ולהעמיק את הקשרים הכלכליים והביטחוניים עם המדינות בדרום אמריקה, ביניהן פנמה, אקוודור ועוד. ההכרזה תתקיים הערב (ראשון) בשעה 18:15 בלשכת ראש הממשלה, בנוכחות שרים ובכירים.

בשורה לקהילה: קו תעופה ישיר של אל על

במסגרת הביקור צפויים נתניהו ומיליי להודיע רשמית על פתיחת קו תעופה ישיר וחדש בין ישראל לארגנטינה, שיופעל על ידי חברת אל על. עד היום, נאלצו אלפי בני משפחה מהקהילה היהודית הגדולה בארגנטינה ומטיילים ישראלים להיטלטל בטיסות המשך מייגעות דרך אירופה או ארצות הברית.

הקו החדש צפוי לקצר את זמן הטיסה משמעותית ולהביא לירידת מחירים דרמטית, מה שיאפשר לבני הקהילה לבקר את קרוביהם בתדירות גבוהה יותר. באירוע ההכרזה ישאו דברים נתניהו, מיליי, שר החוץ גדעון סער, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת התחבורה מירי רגב, יו"ר אל על ובכירים נוספים.

תוכנית הביקור המלאה

לאחר הפגישה בלשכת ראש הממשלה, צפוי הנשיא הארגנטינאי להשתתף בשעה 20:30 בחזרה הגנרלית בהר הרצל לקראת טקס הדלקת המשואות לכבוד יום העצמאות ה-77 למדינת ישראל. ההקלטה המוקדמת תשמש גם כגיבוי למקרה של ביטול השידור החי.

מחר (שני) בשעה 10:00 צפוי מיליי להשתתף בטקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן. במהלך היום הוא גם יפגש עם משפחות של חטופים ששוחררו. בשעה 15:30 תתקיים פגישה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ככל הנראה בבית הנשיא.

ביום שלישי בצהריים צפוי הנשיא לבקר בישיבת חברון, ובערב להשתתף בטקס הדלקת המשואות אם אכן ישודר בשידור חי. בשעה 23:00 צפוי לעזוב את הארץ בטיסה חזרה לארגנטינה.

כמו בביקורו הקודם, הנשיא צפוי לשוב לכותל המערבי לקראת סיום ביקורו ולחתום בו את ביקורו הרשמי בישראל.