מוקדם יותר היום, 'פרס בראשית' הוענק לנשיא ארגנטינה מיילי | לפני כן: נשיא המדינה ונשיא ארגנטינה ציינו את יום הולדתו השני בשבי של החטוף אריאל קוניו - המוחזק בשבי האכזרי במשך 615 ימים, יחד עם אחיו דוד (חדשות)
נשיא הרפובליקה של ארגנטינה, חביאר מיליי, הגיע למשכן הכנסת והתקבל בטקס ממלכתי על ידי יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה ברחבת המשכן |הנשיא מיליי כתב בספר האורחים של הכנסת: "יחי עם ישראל!" | צפו בתיעוד האירוע החגיגי (מדיני)
אלפי בני אדם השתתפו בעצרת מרגשת בבואנוס איירס לזכר משפחת ביבס, שנרצחו בשבי חמאס, ולקריאה לשחרור כל החטופים. העצרת אורגנה על ידי ארגונים יהודיים רבים בארגנטינה, והפכה לזעקה נגד הזוועות שחווים החטופים (חדשות בעולם)