נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי את 'עיטור הנשיא' - העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל, המהלך ביקור חאבייר בישראל. המהלך מגיע כהוקרה על פועלו של הנשיא הארגנטינאי למען מדינת ישראל ותמיכתו הנחרצת בעם היהודי, במיוחד בתקופה הביטחונית המורכבת שעוברת על המדינה.

החלטת נשיא המדינה להעניק את העיטור הגבוה ביותר למיליי מגיעה על רקע תמיכתו העקבית של הנשיא הארגנטינאי בישראל, גם כאשר הדבר כרוך במחיר פוליטי וכלכלי כבד. כידוע, מיליי ביקר בישראל פעמיים מאז כניסתו לתפקיד, והצהיר בעבר כי העברת השגרירות הארגנטינאית לירושלים היא אבן פינה במדיניות החוץ שלו.

קשרים כלכליים ודיפלומטיים

הקשרים הדיפלומטיים בין ארגנטינה לישראל קיימים מאז 1949, אז הקימה ארגנטינה את אחת השגרירויות הראשונות שלה בישראל. יחסים אלו הובילו לחתימה על הסכמים הדדיים בשטחי מיסוי, חינוך, מסחר, תרבות וביטחון. בשנת 2022 ייצאה ישראל לארגנטינה סחורות בשווי כ-203 מיליון דולר, ואילו ארגנטינה ייצאה לישראל בשווי של כ-393 מיליון דולר.

יצוין כי הפזו הארגנטינאי התחזק ב-10% לאחר ניצחון מפלגתו של מיליי בבחירות הביניים לפרלמנט, מה שמשקף את האמון בשוק מהמשך הרפורמות הכלכליות במדינה. היציבות הכלכלית החדשה צפויה לחזק את קשרי הסחר בין שתי המדינות.

העיטור שיוענק למיליי מהווה הכרה בתמיכתו העקבית בישראל, גם כאשר הדבר כרוך במחיר פוליטי. הקהילה היהודית בארגנטינה, אחת הגדולות בעולם, אירגנה בעבר עצרות המוניות לזכר משפחת ביבס שנרצחו בשבי חמאס, ולקריאה לשחרור כל החטופים - מחווה שמעידה על הקשר העמוק בין שתי המדינות.