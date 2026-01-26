מטוס תובלה ישן המשמש לאימוני טייסים השייך לחברת תעופה ארגנטינאית, נהרס כליל לאחר שסטה מהמסלול במהלך נחיתה אמש בנמל תעופה בדרום המדינה | תיעודים ברשתות החברתיות מראים את המטוס לאחר שעצר בצד הדשא של המסלול, כאשר גלגל הנחיתה קרוע, והמנועים וגוף המטוס ניזוקו | אף אחד מאנשי הצוות לא נפגע בתאונה | המטוס יועבר לגריטה (תעופה)
מסמכים שחשפה לאחרונה ממשלתו של הנשיא חאבייר מיליי בהוראתו הישירה חשפו את העלמת העין של ארגנטינה מנוכחותו של מלאך המוות מאושוויץ ג'וזף מנגלה יימח שמו | המסמכים מוכיחים שארגנטינה ידעה היטב היכן הוא נמצא אך לא עשתה דבר כדי להביא למעצרו והתרשלה בחובתה להעמידו לדין | כל הפרטים (בעולם)
שר החוץ גדעון סער נפגש הערב בארמון הנשיאות בבואנוס איירס עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי | הנשיא אמר כי במהלך ביקורו בישראל בשנת 2026, הוא יחנוך את שגרירות ארגנטינה בירושלים | הדבר צפוי לקרות בתקופת האביב (מדיני)
במהלך ביקור רשמי בארגנטינה, הגאון הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, נענה לפניית רבני הקהילה – ונפגש עם סרבן גט. לאחר שעות של שכנוע, ולמחרת עם סופר גיטין – ניתן גט כדת וכדין | מקורבים: "נס של מסירות ונחישות" (חרדים)
הארגנטינאים יצאו לקלפיות בבחירות אמצע דרמטיות שנועדו להכריע אם הנשיא חאבייר מיילי יוכל להרחיב את כוחו בבית הנבחרים ולהמשיך ברפורמות הליברטריאניות השנויות במחלוקת, כאשר ארה"ב מותנית בהן סיוע כלכלי בסך 40 מיליארד דולר | החברה הארגנטינאית קרועה בין השכבות שצוברות רווחים מהצעדים הכלכליים לבין אוכלוסיות מוחלשות שסובלות מהתלכדות המדיניות ומהידוק החגורה התקציבית (בעולם)
כשנתיים לאחר שנבחר, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי זכה בניצחון סוחף בבחירות האמצע לפרלמנט, ניצחון שמעניק לו לגיטימציה להמשיך בדרך הכלכלית הקיצונית בה הוביל את המדינה | למרות ההפגנות וההתנגדויות של חלק מהארגנטינאים, הלילה הוכיח מיליי שהעם איתו | טראמפ לא שכח לברך את חברו (חדשות, בעולם)
חברת Kheiron Biotech הארגנטינאית יצרה חמישה סוסי פולו גזעיים ראשונים מסוגם בעולם באמצעות טכנולוגיית עריכה גנטית CRISPR, שפותחה לשיפור מהירות וכוח | אולם האיגוד הלאומי והתאגדות המגדלים הטילו חרם על הסוסים החדשניים ומזהירים מפני פגיעה בעתיד הספורט והחקלאות המסורתית במדינה, בעוד הרגולטור הביוטכנולוגי מאשר כי הסוסים עומדים בתקנות ואינם נחשבים אורגניזמים מהונדסים (בעולם)
יותר מ־80 שנה אחרי שנשדדה על ידי הנאצים מאספן יהודי באמסטרדם, יצירת אמנות נדירה של האמן האיטלקי ג'וזפה גיסלנדי צצה במודעה למכירת נכס בארגנטינה | מדובר בנכס של בתו של קצין אס אס שהיה מעורב בשוד נכסי האומנות וברח לארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה (בעולם)
משלחת בינלאומית פורצת דרך מגלה בעולם התת-ימי של קניון מאר דל פלאטה מינים שלא נראו קודם לכן, בעזרת טכנולוגיות מתקדמות ושידור חי שסוחף את הרשתות החברתיות - וכל זאת על רקע משבר תקציבי חמור שמאיים על עתיד המחקר המדעי בארגנטינה (בעולם)
ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה בנאומו במליאת הכנסת לנשיא ארגנטינה מיליי במילים אחדות בספרדית, ואמר כי הוא ונתניהו מסכימים על שני דברים: הזכות של היהודים להגן על עצמם והערכה לתמיכתו של מיליי בישראל (חרדים)
"אחיי ואחיותיי, ארגנטינה עומדת לצידכם בימים קשים אלה", פתח נשיא ארגטינה את נאומו במליאת הכנסת הערב. הוא תקף את היחס כלפי ישראל בעולם, לגלג על פעילת האקלים גרטה ("שכירת חרב") - והודיע על העברת שגרירות מדינתו לירושלים | נאומו הפרו-ישראלי הנלהב של נשיא ארגטינה במליאת הכנסת (בארץ)
נשיא הרפובליקה של ארגנטינה, חביאר מיליי, הגיע למשכן הכנסת והתקבל בטקס ממלכתי על ידי יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה ברחבת המשכן |הנשיא מיליי כתב בספר האורחים של הכנסת: "יחי עם ישראל!" | צפו בתיעוד האירוע החגיגי (מדיני)