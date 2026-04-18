חאבייר מיילי יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

בשורה מדינית יוצאת דופן מגיעה מכיוון דרום אמריקה. מחר (ראשון) צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו להיפגש עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, לפגישה שמוגדרת בירושלים כ"משמעותית ביותר" לחיזוק הקשר עם היבשת הדרומית.

גולת הכותרת של הביקור היא הכרזה על יוזמה מדינית חדשה שזכתה לשם הסמלי "הסכמי יצחק". בדומה להסכמי אברהם המפורסמים. מטרת היוזמה היא לכונן ברית אסטרטגית בין ישראל למדינות דרום אמריקה, בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית. היוזמה, שהיא פרי הגותו של הנשיא מיליי, צפויה לחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית ולהעמיק את הקשרים הכלכליים והביטחוניים עם המדינות בדרום אמריקה.

מיליי עם הנשיא הרצוג בביקורו בעבר בישראל ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

בשורה לקהילה: טיסות ישירות של אל על

בפן הצרכני, השניים צפויים להודיע רשמית על פתיחת קו תעופה ישיר וחדש בין ישראל לארגנטינה, שיופעל על ידי חברת אל על. עד היום, נאלצו אלפי בני משפחה מהקהילה היהודית הגדולה בארגנטינה ומטיילים ישראלים להיטלטל בטיסות המשך מייגעות דרך אירופה או ארצות הברית.

הקו החדש צפוי לקצר את זמן הטיסה משמעותית ולהביא לירידת מחירים דרמטית, מה שיאפשר לבני הקהילה לבקר את קרוביהם בתדירות גבוהה יותר. כידוע, הקהילה היהודית בארגנטינה היא אחת הגדולות בעולם, ומונה כרבע מיליון נפש, רובם בבואנוס איירס.

נתניהו ונשיא ארגנטינה ( צילום: סטילס: מעייף טואף/ לע״מ. )

"משיא משואה בלב מלא"

הנשיא מיליי נבחר להיות אחד ממשיאי המשואות בטקס יום העצמאות הקרוב - מחווה נדירה למנהיג זר. בריאיון בלעדי שהעניק לערוץ 14, הסביר מיליי את אהבתו לישראל: "אני מגן על עניינה של ישראל ועל עניינו של העם היהודי משום שזו מטרה צודקת. אני עושה זאת כי כך אני באמת מרגיש, ללא שום חשבון פוליטי".

מיליי, הידוע בקרבתו לתורת החסידות ולערכי היהדות, הוכיח בעבר את מחויבותו לישראל. בביקורו הקודם במדינה, הוא פרץ בבכי על אבני הכותל המערבי והכריז על כוונתו להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים - הבטחה שהוא מתכוון לקיים במהלך הביקור הנוכחי.

הנשיא הארגניטנאי בכותל ( צילום: מתוך הסרטון שפרסם השגריר )

ביטחון, טכנולוגיה ובינה מלאכותית

במסגרת הפגישה, ייחתמו מזכרי הבנות אסטרטגיים בתחומים קריטיים. בתחום מאבק בטרור, ייערך הידוק שיתוף הפעולה המודיעיני בין שתי המדינות. בתחום הביטחון, יקודם רכש ופיתוח אמצעים משותפים, כאשר ארגנטינה כבר רכשה לאחרונה מטוסי קרב מתקדמים במסגרת מודרניזציה של כוחותיה המזוינים.

בתחום הטכנולוגיה, ייחתם הסכם לקידום טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות לטובת שתי המדינות. ההסכמים צפויים לחזק את הכלכלה הישראלית ולפתוח שווקים חדשים לחברות ישראליות ביבשת הדרום אמריקאית.

העיטור שיוענק ( צילום: דוברות בית הנשיא )

בירושלים מציינים כי מיליי הוא ידיד אמת שהוכיח כי ארגנטינה תחת הנהגתו היא השותפה הנאמנה ביותר של ישראל בזירה הבינלאומית. נשיא המדינה יצחק הרצוג אף יעניק לו את עיטור הנשיא, העיטור האזרחי הגבוה ביותר בישראל, כהוקרה על תמיכתו העקבית והפומבית במדינה.