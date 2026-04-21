מיליי חזר לכותל לפני הטיסה: תפילה מרגשת

חאבייר מיליי בכותל המערבי ( הקרן למורשת הכותל המערבי )

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הגיע הלילה (שלישי) שוב לרחבת הכותל המערבי לתפילה, לקראת סיום ביקורו ההיסטורי בישראל. מדובר בביקורו השני במקום הקדוש במהלך שהותו בארץ, כאשר הפעם הראשונה הייתה מיד עם נחיתתו בישראל ביום ראשון.

הנשיא הארגנטינאי, שהפגין במהלך כל ביקורו קשר עמוק למדינת ישראל ולעם היהודי, בחר לסיים את שהותו בארץ בדיוק כפי שהתחיל אותה - בתפילה בכותל המערבי. על פי הנמסר, מיליי ביקש במפורש להגיע למקום לפני טיסתו חזרה לארגנטינה. בסיום הביקור המרגש אמר נשיא ארגנטינה: "הביקור הזה בישראל בתקופה הזאת היה חשוב לי מאוד! כשחברים נמצאים במצב קשה זה הזמן לבוא ולתמוך בהם! כמו שהמכבים ניצחו בעבר כך עם ישראל ינצחו את האויבים כעת! היהודים הם העם של אלוקים! פה אני מרגיש קרוב לאלוקים!".

חתימתו ודבריו של חאבייר מיליי בספר המבקרים של הכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

ביקור שעורר סערה בעולם התורה

במהלך שהותו בארץ, ביקר מיליי בהיכל ישיבת חברון גבעת מרדכי, בביקור שעורר הדים רבים בעולם התורה. הנשיא הגיע עם כיפה על ראשו להיכל הישיבה, בציון דרך היסטורי שזכה לסיקור נרחב. ראשי הישיבה, ובראשם רה"י חבר מועצת גדולי התורה הגר"ד כהן, ניצחו על הביקור הנשיאותי.

כזכור, הביקור בישיבה עורר גם ביקורת מצד גורמים מסוימים במגזר החרדי, שטענו לביטול תורה. אולם רבים בעולם התורה ראו בכך הזדמנות חשובה לקידוש השם ולחיזוק מעמד עולם התורה בעיני העולם.

סדר יום דיפלומטי צפוף

במהלך ביקורו, קיים מיליי פגישות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא המדינה יצחק הרצוג. יחד עם נתניהו הכריז על יוזמה דיפלומטית חדשה המכונה "הסכמי יצחק", בדומה להסכמי אברהם, שמטרתה לכונן ברית אסטרטגית בין ישראל למדינות דרום אמריקה.

בנוסף, השתתף הנשיא הארגנטינאי בטקס הדלקת המשואות לכבוד יום העצמאות, המוקלט וזה האמיתי. בביקורו הראשון בכותל, מסר מיליי: "חזוני למדינה מבוסס על ערכי המוסר והאמונה, על צדק ועל המורשת היהודית".

חאבייר מיליי בישיבת חברון ( צילום: יהודה גרנובסקי )

הביקור של מיליי בישראל מוגדר בירושלים כ"משמעותי ביותר", במיוחד לאור התמיכה הבלתי מסויגת שהפגין הנשיא הארגנטינאי במדינת ישראל מאז כניסתו לתפקיד. מדובר בביקורו השני בישראל כנשיא, כאשר הפעם הוא הגיע עם מסרים ברורים של חיזוק הקשרים בין שתי המדינות.

יצוין כי לבקשת הנשיא, לא נערך טקס חגיגי בשדה התעופה עם נחיתתו, והוא העדיף להתחיל את ביקורו ישירות ברחבת הכותל המערבי - בחירה שמעידה על הקשר המיוחד שהוא חש למקום הקדוש לעם היהודי.