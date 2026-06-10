דו"ח מקיף ומפורט שפרסמו הליגה נגד השמצה (ADL) וארגון JLens חושף מחיר כלכלי עצום שעלול להיגבות מעובדי הציבור ומשלמי המסים בעיר ניו יורק, אם קרנות הפנסיה העירוניות יאמצו את מדיניות תנועת ה-BDS ויחרימו חברות הפועלות בישראל. על פי הממצאים, המערכת עלולה לאבד ערך פוטנציאלי של למעלה מ-37 מיליארד דולר בתוך עשור בלבד.

המחקר, שנושא את הכותרת "השפעת משיכת השקעות מישראל על קרנות הפנסיה של עיריית ניו יורק: הערכת המחיר הכלכלי של ה-BDS לעובדי העיר, לגמלאיה ולמוטביה", נערך על ידי מומחי ארגון JLens ועבר בקרת עמיתים מדוקדקת. הממצאים רלוונטיים במיוחד לאור העובדה שמערכת הפנסיה הציבורית של ניו יורק היא הרביעית בגודלה בארצות הברית, ומנהלת נכסים בהיקף כולל של יותר מ-300 מיליארד דולר.

השוואת תיקי השקעות: הפער המטריד

כדי לאמוד את ההשלכות הכספיות, ביצעו החוקרים סימולציה רטרוספקטיבית לאורך עשר השנים האחרונות. הם השוו בין שני מודלים של תיקי השקעות במניות אמריקאיות גדולות: תיק מגוון ורחב, לעומת תיק שממנו הושמטו 47 חברות אמריקאיות מרכזיות המסומנות על ידי תנועת החרם בשל פעילותן בישראל. הרשימה כוללת ענקיות טכנולוגיה מובילות כמו אלפאבית (חברת האם של גוגל), אמזון ומיקרוסופט.

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הניתוח הפיננסי העלה פער תשואה שנתי ממוצע של כ-2 נקודות אחוז לטובת התיק המגוון. פער זה, שנראה צנוע במבט ראשון, יוצר אפקט מצטבר דרמטי והבדלים עצומים בתשואות לאורך זמן. כאשר משליכים את פער התשואה ההיסטורי על תוכניות ההשקעה של חמש קרנות הפנסיה של ניו יורק לעשר השנים הבאות, סך ההפסד המוערך מגיע לכ-37.54 מיליארד דולר.

מי ישלם את המחיר? חלוקת ההפסדים

הדו"ח מפרט כיצד הפגיעה הכלכלית מתחלקת באופן ישיר בין הקרנות השונות המשרתות את עובדי העירייה. קרן הגמלאות של המורים (TRS) היא הנפגעת העיקרית, עם אובדן ערך פוטנציאלי מוערך של כ-15.09 מיליארד דולר. אחריה נמצאת קרן הפנסיה הכללית של עובדי עיריית ניו יורק (NYCERS), שעלולה להפסיד כ-10.91 מיליארד דולר.

גם כוחות הביטחון וההצלה צפויים לספוג מכה קשה: קרן הפנסיה של השוטרים עלולה להפסיד כ-7.13 מיליארד דולר, בעוד קרן הפנסיה של שירותי הכבאות צפויה לאבד כ-3.02 מיליארד דולר. לבסוף, קרן עובדי מערכת החינוך (BERS) רושמת הפסד מוערך של כ-1.41 מיליארד דולר.

"סרטן חברתי שיש להדביר": תגובות חריפות

ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, התייחס לממצאים וציין כי למרות שקולות פוליטיים מסוימים בעיר, ובהם ממדאני, הביעו תמיכה פומבית ב-BDS, הרי שהנתונים מוכיחים שמדובר במדיניות כלכלית הרסנית ושגויה. מעבר למחיר הפיננסי, הדגיש גרינבלט כי קמפיין החרם, שמטרתו לבודד ולערער את הלגיטימיות של המדינה היהודית היחידה בעולם, מייצר במקביל אקלים חברתי מסוכן התורם למתקפות ולהדרה של יהודים מקומיים בניו יורק.

יצוין כי האנטישמיות בניו יורק הגיעה לשיאים חדשים בחודשים האחרונים, עם אירועי תקיפה חמורים של יהודים ברחבי העיר. המחקר הנוכחי מהווה המשך ישיר למחקר קודם שפרסם ארגון JLens בשנת 2024, אשר מצא כי אימוץ אסטרטגיית BDS ב-100 קרנות ההקדש האוניברסיטאיות הגדולות ביותר בארה"ב עלול לעלות להן באובדן רווחים של כ-33 מיליארד דולר לאורך עשור.

"בין אם מדובר בקרן אוניברסיטאית ובין אם בקרן פנסיה ציבורית, ההשלכות הכלכליות יהיו ממשיות לחלוטין, והן יפגעו בסופו של דבר באנשים שהמוסדות הללו אמורים לשרת – סטודנטים, מרצים, מורים, שוטרים וכבאים"

כך סיכם ארי הופנונג, מנכ"ל JLens, יועץ בכיר לליגה נגד השמצה וסגן מבקר עיריית ניו יורק לשעבר. לדבריו, תנועת ה-BDS העתיקה את מרכז הכובד שלה מהקמפוסים האוניברסיטאיים אל תוך המערכת המוניציפלית, אך המשוואה הכלכלית נותרה בעינה.

הדו"ח מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, שהיה בעבר חבר אספה ויזם חקיקה נגד ארגוני צדקה התומכים בישראל, ממשיך לקדם מדיניות עוינת כלפי המדינה היהודית. הנתונים מעלים שאלות קשות לגבי המחיר שעשויים לשלם עובדי הציבור בניו יורק עבור עמדות פוליטיות של נבחריהם.