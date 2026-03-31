מצוד נרחב של משטרת ניו יורק אחר שני חשודים שתועדו כשהם מבצעים סדרת עוקצים מתוחכמת בלב בורו פארק ובשכונות הסמוכות | בתוך זמן קצר נעלמו עשרות אלפי שקלים מחשבונותיהם של תושבים תמימים, כשהשיטה המדאיגה חוזרת על עצמה שוב ושוב בנקודות מרכזיות (חרדים)
חבר בארגון יהודי נעצר לאחר שתכנן להצית באמצעות בקבוקי תבערה את ביתה של הפעילה הפרו פלסטינית נרדין כסוואני, מייסדת ומנהיגת הארגון הפרו פלסטיני "בתוך חיינו" | החשוד שוחח במשך שבועות עם בלש סמוי שחדר לקבוצת צ’אט שבה היה פעיל (בעולם)
בצהרי יום שבת, המקום מחוץ למעון ראש העיר כמעט הפך לזירת פיגוע מצמררת, כששני צעירים חמושים במטעני "אם השטן" ניסו לבצע טבח המוני בהשראת דאע"ש |בנס גלוי נמנע אסון כבד בלב ניו יורק | החשודים הצהירו בגאווה בחקירתם כי שאפו לבצע פיגוע "גדול יותר ממרתון בוסטון" (חדשות בעולם)
עשרות תלמידי ישיבה אמריקנים מחב"ד, שתכננו לנסוע לביתם לקראת חג הפסח, חולצו מישראל דרך ירדן בעקבות המלחמה | אליהם הצטרפה קבוצה של עשרות בנות סמינר אמריקניות | המסע המפרך, שהשתבש שוב ושוב, כלל שבת בירדן (חרדים)
אשתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, ניצבת תחת ביקורת לאחר שהביעה תמיכה במאמר שטען כי התחקיר על המעשים הקשים שביצע ארגון הטרור חמאס במהלך מתקפת השבעה באוקטובר הוא "מפוברק" | פוסט נוסף בו תמכה כלל את הסיסמה "מן הנהר עד הים", שנתפסת כקריאה לחיסולה המלא של מדינת ישראל (בעולם)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני עורר סערה לאחר שכינה תקיפת שוטרים באמצעות שלג וקרח כ"מלחמת שלג" ו"צעירים שרצו להשתעשע" | במהלך האירועים, שני שוטרים שהותקפו נזקקו לטיפול רפואי בעקבות פציעות וחתכים בפנים | בארה"ב, ראש העיר הוא הממונה על המשטרה (בעולם)
גבר ניו יורקי ששכר חדר במלון, קם בבוקר אחד עם ההחלטה כי הוא בעליו החוקיים של בית המלון | האיש, ככל הנראה מעורער בנפשו אף זייף מסמך כדי להוכיח את בעלותו והחל לדרוש שכירות מדיירים אחרים | כך זה הסתיים (בעולם)
תלמיד ישיבה חב"די ממונטריאול נאלץ לצאת למירוץ דרמטי נגד הזמן כדי להגיע לחתונה שלו בצרפת, שתוכננה להתקיים היום בצהרים בפריז שבצרפת | הוא כבר ישב במטוס, בטיסה חילופית, אבל הטיסה לא יצאה לדרך בשל הסופה. איך זה הסתיים? | וגם: הנחת התפילין המרגשת בשדה התעופה (עולם הישיבות)
למעלה מ-5,000 טיסות לנמלי התעופה השונים בניו יורק בוטלו או שינו את זמני הטיסה שלהן, בעקבות סופת חורף נוספת שמתקרבת לחוף המזרחי | השיבושים צפויים להחמיר גם מחר עם המשך השלג | על פי ההערכות, הסופה צפויה להיות קשה ולגרום לשיבושים רבים | מלבד לניו יורק, פורסמה אזהרת סופה בניו ג'רזי, חלקים ממרילנד, קונטיקט, רוד איילנד ומסצ'וסטס (תעופה, בעולם)
טיסה שעמדה להמריאה מנמל התעופה JFK בניו יורק, התעכבה למעלה משעה - בגלל... מדבקה | לפי אחד הנוסעים, באחת מהשורות במטוס היו חסרות מדבקות של "אסור לעשן" שמודבקות על גב המושב מה שמנע מהמטוס לקבל אישור המראה (תעופה)
החלטה מפתיעה של עיריית ניו יורק מעמידה חברה טכנולוגית המשתפת פעולה עם צה"ל בפני מציאות חדשה ומטלטלת | מה קורה כשחילופי שלטון בנמל ההיסטורי של ברוקלין הופכים למאבק סוער על אידיאולוגיה, וקשרים בינלאומיים? (חדשות בעולם)
שער ה“ניו יורק פוסט” שהאשים את ראש העיר ב“טרגדיה מעשה ידיו” הצית סערה פוליטית בעיר הקפואה | כעת, נתוני החירום והמספרים הקשים חושפים את הפער בין הבטחות הבחירות של ממדאני למציאות שבה 18 בני אדם מצאו את מותם ברחובות ניו יורק (חדשות בעולם)
ניו יורק מתמודדת בימים אלו עם גל קור קיצוני כמוהו לא ידעה העיר מזה כחמישים שנה | עד כה נמנו 18 הרוגים ברחבי העיר, בעיקר חסרי בית ומבוגרים שגופם לא עמד בקור העז | אדם כבן 80 שהחליק ככל הנראה על גג ביתו ולא הצליח לקום קפא למוות במקום | חולת דמנציה שיצאה מביתה נמצאה בחצר בית סמוך (בעולם)
שלושה בחורי ישיבה שצעדו על הקרח של נהר קפוא בניו יורק נלכדו לאחר שהקרח נשבר מתחת לרגליהם | לדברי תושבי השכונה, בני הישיבה הוזהרו על ידי התושבים כי מדובר במעשה מסוכן, אך אלו לא הקשיבו לקריאותיהם | השלושה חולצו בס"ד על ידי כוחות החילוץ, כאשר הם במצב היפותרמיה מסכן חיים (חרדים)