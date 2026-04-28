העתיד ממריא: מונית האוויר החשמלית יצאה לדרך בניו יורק 

החזון העתידני של "הג'טסונס" הופך למציאות ( צילום: מסך )

ביום שני האחרון, תושבי ניו יורק חזו במה שהוגדר כ"שחר של עידן חדש בניידות אווירית עירונית". חברת Joby Aviation, בשיתוף עם חברת הבת שלה Blade, השלימה בהצלחה טיסת מבחן ראשונה של מונית האוויר החשמלית, ה-Joby S4.

כלי הטיס, המזכיר רחפן ענק ומשוכלל, המריא משדה התעופה JFK ונחת בלב מנהטן, במנחת המסוקים של ה-Hudson Yards, בתוך כ-15 דקות בלבד. מדובר בשיפור דרמטי לעומת הנסיעה בכבישי העיר העמוסים, שעלולה לארוך בין 40 ל-120 דקות. הבשורה הגדולה של Joby אינה רק במהירות, אלא גם בשקט ובאיכות הסביבה. כלי הטיס הוא חשמלי לחלוטין ובעל אפס פליטות מזהמות. אחד המטרדים הגדולים ביותר עבור הניו-יורקרים, רעש המסוקים – צפוי להיפתר, שכן ה-Joby S4 מייצר כ-45 דציבלים בלבד בזמן הטיסה, רמה השווה לכמחצית מרעשו של מסוק מסורתי. המבנה הייחודי שלו מאפשר לו להמריא אנכית כמו מסוק ואז לעבור לטיסת כנף כמו מטוס, במהירות של עד 200 מייל לשעה.

ומה לגבי המחיר?

למרות הטכנולוגיה המתקדמת, החברה שואפת להפוך את השירות לנגיש. עלות הטיסה צפויה להיות דומה למחיר של נסיעה בשירות היוקרה Uber Black. נכון להיום, נסיעה כזו ממרכז מנהטן ל-JFK עולה כ-193 דולר, מחיר שרבים יהיו מוכנים לשלם כדי לחסוך שעה וחצי בפקקים.

הפרויקט, שזוכה לתמיכת הבית הלבן כחלק מתוכנית פיילוט תלת-שנתית, כולל שותפויות עם ענקיות כמו Delta Air Lines ו-Uber, במטרה ליצור חוויית נסיעה רציפה מהקרקע לאוויר. כעת, כשהעירייה פועלת לחשמול מנחתי המסוקים בעיר, נראה שהמכשול האחרון שנותר הוא אישור רגולטורי סופי של ה-FAA. כפי שאמרה ג'ני פאק, מנכ"לית התאגיד לפיתוח כלכלי של העיר: "העתיד של הניידות האווירית המתקדמת הוא כבר לא פנטזיה – הוא כבר כאן".