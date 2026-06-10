חבר הכנסת משה (קינלי) טור-פז פנה היום (שני) בדרישה חריפה לראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף דדו בר כליפא, ולרח"ט תומכ"א, תא"ל שי טייב, בדרישה לבחון מחדש את מנגנון מתן הפטור הרפואי-נפשי משירות צבאי. לטענת טור-פז, ללשכתו הגיעו תלונות קשות על כך שצעירים ונערות מהמגזר החרדי גילו להפתעתם כי הם הוגדרו על ידי צה"ל כבעלי פטור מטעמים נפשיים, מבלי שביקשו זאת או נבחנו על ידי גורם מקצועי.

במכתבו ציין חה"כ טור-פז כי "לאחרונה הגיעו ללשכתי פניות ותלונות קשות ומטרידות מצדם של צעירים וצעירות מהמגזר החרדי, אשר גילו להפתעתם כי הם הוגדרו על ידי צה"ל כבעלי פטור משירות צבאי מטעמים נפשיים מבלי שביקשו פטור שכזה, נבחנו על ידי גורם מקצועי מטעם הצבא, או לכל הפחות הובא לידיעתם שהבקשה הוגשה בשמם".

"מרמה פושעת מאחורי גבם של הצעירים"

לטענת חבר הכנסת, מבדיקת המקרים עולה "שיטה חמורה ומדאיגה": בני משפחה או גורמים בקהילה ובחינוך, המתנגדים לגיוסם של אותם צעירים, פועלים מאחורי גבם ומשיגים במרמה מסמכים רפואיים ונפשיים כוזבים. מסמכים אלו נשלחים ישירות ללשכות הגיוס, ועל בסיסם מנפיק הצבא פטור נפשי מבלי לקיים אינטראקציה מינימלית עם המלש"ב.

"מציאות שבה המערכת הצבאית מאפשרת לגורם שלישי להכריע את גורלו האזרחי והצבאי של מלש"ב, מבלי לוודא את הסכמתו או את אמיתות המצב הרפואי, היא כשל מערכתי וערכי חמור", כתב טור-פז. לדבריו, מדובר בפגיעה ישירה בזכותם של צעירים אלו לשרת את המדינה, ובנזק ארוך טווח המכתים את שמם ופוגע בסיכויי תעסוקתם בעתיד.

חה"כ טור-פז הוסיף כי "על עובדה זו יש להוסיף את הטירוף במתן פטור גורף לצעירים המעוניינים להתגייס בזמן של חוסר כל כך משמעותי בסד"כ".

דרישה: התייצבות פיזית חובה

כדי למגר את התופעה, דורש חבר הכנסת לקבוע נוהל ברור: פטור משירות ביטחון מטעמי בריאות הנפש יינתן אך ורק בתנאי של התייצבות פיזית של המלש"ב בלשכת הגיוס ועמידה בפני ועדה רפואית מוסמכת. "אין להסתפק עוד בקבלת מסמכים בדואר או באמצעים דיגיטליים מצד בעלי זיקה למלש"ב", הדגיש.

לדבריו, "החובה לבצע זיהוי פנים אל פנים של המועמד היא כלי הסינון הבסיסי ביותר להבטחת טוהר ההליך, מניעת פגיעה בזכויות הפרט ועצירת המרמה הפושעת הזו".

במכתבו סיים חה"כ טור-פז: "אבקשכם לבחון את הנתונים ולפעול לעדכון פקודות הקבע ונוהלי המערך הרפואי בלשכות הגיוס ללא שיהוי, על מנת להגן על אותם צעירים המבקשים להשתלב בחברה ובצה"ל".