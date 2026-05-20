תת אלוף שי טייב משמש כראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצבא הגנה לישראל, תפקיד בכיר המופקד על ניהול משאבי האנוש הצבאיים, תכנון כוח האדם, וקביעת מדיניות הגיוס והשירות בצה"ל. בתפקידו זה, טייב אחראי על היבטים מרכזיים בניהול הכוח האנושי של הצבא, לרבות תכנון צרכי כוח האדם, מדיניות גיוס, השמות, והכשרות.

חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם היא גוף מרכזי בצה"ל המופקד על תכנון אסטרטגי של משאבי האנוש הצבאיים. החטיבה אחראית על קביעת מדיניות הגיוס, ניהול מערך השירות הסדיר והקבע, תכנון מסלולי קידום וקריירה, וניהול מערך ההכשרות והקורסים בצבא. התפקיד כולל גם אחריות על התאמת כוח האדם לצרכים המבצעיים והארגוניים של הצבא.

תפקיד ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם נחשב לאחד התפקידים המשפיעים ביותר בצה"ל בכל הנוגע לעיצוב פני הצבא לטווח ארוך. החלטות שמתקבלות בחטיבה משפיעות על מאות אלפי חיילים ומשרתים, ועל יכולת הצבא לעמוד באתגרים המבצעיים והביטחוניים. התפקיד דורש ראייה אסטרטגית רחבה, הבנה עמוקה של צרכי הצבא, ויכולת לאזן בין דרישות מבצעיות לבין משאבים מוגבלים.

בתקופת כהונתו, טייב מתמודד עם אתגרים מורכבים בניהול כוח האדם הצבאי, לרבות התמודדות עם שינויים דמוגרפיים באוכלוסייה, צרכים מבצעיים משתנים, ודרישות להתאמת מבנה הכוח לאתגרים העכשוויים. החטיבה מובילה תהליכים של שיפור וייעול בניהול משאבי האנוש, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים ושיטות ניהול עדכניות.